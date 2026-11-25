La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó las estadísticas sobre violencia intrafamiliar en el lanzamiento de la Iniciativa Vida, el miércoles 25 de noviembre de 2026. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La República Dominicana registra este año 87 feminicidios y se encamina a cerrar 2026 con más de 80,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual, reveló este miércoles la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante el lanzamiento de una estrategia interinstitucional para prevenir las agresiones contra las mujeres.

Hasta octubre, las autoridades habían recibido más de 69,000 denuncias por estos delitos, que constituyen, según la procuradora, la segunda causa de atención del Sistema Nacional de Emergencias.

Las cifras fueron presentadas durante el lanzamiento de la Iniciativa Vida, impulsada por el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior y Policía, con el propósito de involucrar a la población masculina en la prevención de la violencia.

El acto, celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, y del Senado, Ricardo de los Santos.

Reynoso advirtió que las instituciones policiales, judiciales y sanitarias suelen intervenir cuando las agresiones ya se han producido, por lo que resulta indispensable modificar los comportamientos sociales que propician la violencia.

"No sean pasivos, porque esa pasividad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer", expresó la procuradora ante un auditorio integrado mayoritariamente por hombres.

Más víctimas que en 2025

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que en lo que va de año han muerto más mujeres a manos de sus parejas o exparejas que durante todo 2025. Anunció que los denominados Puntos Vida, concebidos como parte de la estrategia preventiva, superarán el centenar.

La vicepresidenta llamó a intensificar las labores de concienciación, particularmente en Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y La Altagracia, las demarcaciones con mayores registros de violencia.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, señaló la contradicción entre las crecientes oportunidades de desarrollo y participación de las dominicanas y las restricciones que muchas todavía sufren en su vida privada.

"Una mujer que busca ayuda no debería tener que recorrer distintas instituciones contando una y otra vez su historia", afirmó.

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Violencia y acoso laboral

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, informó que se trabaja en un procedimiento simplificado para recibir, investigar y sancionar las denuncias de violencia, acoso laboral o sexual y discriminación en las instituciones estatales.

Asimismo, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, abogó por la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho a un entorno laboral libre de violencia y acoso.

El presidente de la Suprema Corte defendió la adopción de una agenda nacional de protección de las víctimas, en lugar de políticas públicas dispersas, mientras que el presidente del Senado destacó la tipificación del feminicidio en el nuevo Código Penal, con penas de 30 a 40 años de prisión.

Como parte de la campaña, la Procuraduría presentó el tema musical "Hermano", baja la mano, compuesto por el juez Manuel Ulises Bonnelly Vega e interpretado por reconocidos artistas dominicanos.

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