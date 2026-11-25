Estudiantes de la Uasd entregan rosas acompañadas de mensajes de sensibilización a hombres y mujeres, como parte de una iniciativa para promover una cultura de paz y rechazo a la violencia de género ( ANEUDY TAVÁREZ )

Diversas actividades se desarrollaron este miércoles en Santiago con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con iniciativas dirigidas a crear conciencia sobre la importancia del respeto, la igualdad y la prevención de los maltratos.

Como parte de la jornada, estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, salieron a las calles del Centro Histórico para entregar flores y mensajes de sensibilización a hombres y mujeres, como una forma de promover una cultura de paz y rechazo a la violencia de género.

El director del recinto universitario, Luis Balboa, explicó que la iniciativa busca involucrar a la población en la construcción de relaciones basadas en el respeto y contribuir a erradicar las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

Balboa advirtió que las agresiones no se limitan a los feminicidios y la violencia física, sino que también se manifiestan a través de expresiones verbales, canciones y mensajes publicitarios que reproducen patrones machistas.

"Ya basta de que cada 48 horas una mujer muera víctima de la violencia", expresó el académico.

Consideró necesario transformar los patrones culturales que normalizan el maltrato y que, según dijo, se transmiten incluso desde la niñez.

El educador sostuvo que la sociedad debe prestar atención a las diferentes formas de violencia simbólica y verbal que afectan a las mujeres, por lo que llamó a promover esos cambios desde los hogares y los espacios educativos.

Jornada educativa

De su lado, el Ministerio de Educación realizó una jornada enfocada en promover la prevención de la violencia contra la mujer desde las aulas.

Durante el encuentro fue presentada la iniciativa "El respeto a las mujeres se fomenta en la familia, la escuela y la sociedad", con la que se busca articular esfuerzos entre esos sectores para fortalecer la educación en valores y contribuir a erradicar los maltratos.

María Ortiz, técnica regional del Departamento de Género y Desarrollo, explicó que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha dedicada a visibilizar y denunciar las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres en todo el mundo, así como a exigir políticas públicas orientadas a prevenirla y erradicarla.

Recordó que la conmemoración tiene su origen en el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

La actividad incluyó una conferencia conmemorativa en la que se resaltó el legado y sacrificio de las hermanas Mirabal, símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La actividad fue desarrollada en la parte frontal de la explanada del Edificio Gubernamental Presidente Antonio Guzmán, con la presencia de autoridades educativas, estudiantes, maestros y técnicos regionales, distritales.

Actividad en el Ayuntamiento

Mientras que la Alcaldía de Santiago organizó una conferencia-panel en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La actividad se llevó a cabo en el salón Juan Pablo Duarte del cabildo, como parte de las iniciativas impulsadas para sensibilizar a la población sobre esta problemática y promover una sociedad libre de violencia.