Asilo San Francisco de Asís celebrará su segunda Gala de Oro el 3 de diciembre
Luis Mejía Oviedo y otros organizadores buscan involucrar a la sociedad dominicana en la mejora de los servicios asistenciales para los adultos mayores en el asilo
El Asilo San Francisco de Asís celebrará el próximo 3 de diciembre su segunda Gala de Oro, denominada "Gotas de Amor", una iniciativa destinada a movilizar la solidaridad de distintos sectores de la sociedad dominicana en beneficio de los adultos mayores.
La actividad, programada para las 4:00 de la tarde en las instalaciones del asilo, es promovida por el dirigente deportivo Luis Mejía Oviedo, Yonoris Estrella de Mejía y la madre Sol Eugenia López.
Los organizadores procuran involucrar a empresarios, instituciones y ciudadanos en el fortalecimiento de los servicios asistenciales que ofrece el centro y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus residentes.
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Participación social
Mejía Oviedo destacó la importancia de la participación de la sociedad en iniciativas que garanticen una vejez digna a quienes han dedicado buena parte de sus vidas a sus familias y al desarrollo del país.
Yonoris Estrella de Mejía y la madre Sol Eugenia López participan en los esfuerzos para ampliar el respaldo ciudadano a la labor que desarrolla la institución en favor de los envejecientes.
La segunda edición de la gala contempla reunir a representantes de los sectores empresarial, cultural, artístico y social en una jornada que combinará la música con la promoción de la solidaridad y el compromiso con los adultos mayores.