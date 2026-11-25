Así luce la vía que conecta a varias localidades de Imbert, cubierta de lodo y rodeada de agua turbia ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Residentes de varias comunidades del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, tienen décadas esperando la construcción de un puente sobre el río Bajabonico y la reparación de una carretera.

La falta de esas obras viales afectan La Piragua Abajo y Piragua Arriba, así como Saballo, El Ingenio, Los Guanábanos, La Vuelta, Boca de Cabía y Angostura.

Los comunitarios explicaron que utilizan un badén de concreto deteriorado, sin barandas de protección y con obstrucciones en sus drenajes por la acumulación de sedimentos y troncos.

Advirtieron que cuando aumentan las lluvias y crece el caudal del río, el paso queda interrumpido y las familias permanecen aisladas.

Riesgos para la salud

La situación representa un peligro para quienes necesitan trasladar pacientes a centros de salud, especialmente porque La Piragua Abajo carece de un hospital.

Los residentes aseguran que, en distintas ocasiones, personas enfermas no han podido recibir asistencia médica a tiempo debido a las dificultades para cruzar el afluente.

Relatan que, ante las crecidas, algunos lugareños recurren a pequeñas embarcaciones para atravesar el río, mientras otros deben esperar a que disminuya el nivel del agua.

Impacto económico y transporte

Aseguran que el problema también afecta la actividad económica de la zona, donde se desarrollan labores agrícolas, avícolas, comerciales y manufactureras.

Los productores señalan que las interrupciones del tránsito dificultan el traslado de mercancías hacia mercados y establecimientos de Imbert, Puerto Plata, Saballo y La Isabela, además de provocar pérdidas económicas.

A esto se suma el deterioro de los caminos vecinales, que ocasiona daños a los vehículos y eleva los costos de transporte. En algunos tramos, los residentes todavía utilizan caballos y burros para movilizarse.

El aislamiento también perjudica a estudiantes y docentes, quienes pierden clases o enfrentan dificultades para llegar a los centros educativos cuando el río aumenta su caudal.

La situación alcanza a universitarios que cursan carreras en Puerto Plata y Santiago, algunos de los cuales han tenido que ausentarse de las aulas e incluso retirar asignaturas.

Respuesta de las autoridades

Los residentes manifestaron que distintas autoridades han visitado la zona y prometido soluciones, pero los trabajos de acondicionamiento de los caminos no han resuelto los problemas de comunicación.

Indicaron que las intervenciones provisionales se deterioran nuevamente con las lluvias, por lo que consideran necesaria una solución definitiva.

Hacen un llamado al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Obras Públicas para que construyan el puente sobre el río Bajabonico y reparen la carretera, obras que consideran fundamentales para garantizar el tránsito, la seguridad y el desarrollo de estas comunidades.