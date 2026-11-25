La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, mientras habla en una actividad. ( PUBLICADA EN INSTAGRAM POR LA EMBAJADORA LEAH CAMPOS )

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, manifestó que su Gobierno mantiene su preocupación por el uso de tecnología de países que considera "no confiables" en el proyecto de red 5G que desarrollará la empresa vietnamita Viettel en el país.

Aunque dijo que al Gobierno de EE. UU. le satisface la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que frena la instalación de equipos de proveedores de alto riesgo, Campos cuestionó que la decisión solo limite al 20 % del proyecto el uso de tecnología procedente de esos países, mientras deja fuera el 80 % restante.

"Para nosotros nos llama la atención de que ese otro 80 % ha quedado fuera. Seguimos con una preocupación con eso", expresó la diplomática durante una entrevista en el programa Despierta con la X.

La embajadora explicó que Estados Unidos tiene interés en que las redes de telecomunicaciones que operen en República Dominicana sean confiables, debido a las inversiones que mantiene y a su intención de continuar invirtiendo en el país. "Los inversores estadounidenses quieren una red confiable, quieren poder trabajar a base de eso...", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la entrada de una nueva empresa de telecomunicaciones representaba una oportunidad para que República Dominicana desarrollara una red con tecnología confiable desde su inicio. "Esta era la oportunidad, una nueva empresa en República Dominicana era la oportunidad como para limpiar esas redes. El 20 % no nos llega a eso ahora mismo", manifestó.

Campos aclaró que República Dominicana es un país soberano y tiene la facultad de contratar con quien considere conveniente. Sin embargo, advirtió que la falta de garantías sobre la tecnología utilizada podría afectar el interés de inversionistas estadounidenses. "Hay inversionistas estadounidenses del sector de telecomunicaciones que no van a venir porque no tienen garantías de que la tecnología que está detrás sea confiable", afirmó.

Dice que comunicó sus preocupaciones antes de la firma

La diplomática aseguró que conversó con el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, días antes de que se firmara el contrato con Viettel y que en ese encuentro le expresó las preocupaciones del Gobierno estadounidense. Según dijo, le manifestó que el proyecto no ofrecía garantías suficientes sobre el uso de una red confiable. También le comunicó que algunos inversionistas estadounidenses interesados en participar en la licitación consideraban que las condiciones del proceso parecían diseñadas para excluirlos.

Campos indicó que el funcionario le solicitó evidencias sobre ese señalamiento y que posteriormente las obtuvo de los propios inversionistas. Al ser preguntada si se sintió ignorada por Indotel, respondió que no, aunque dijo desconocer las razones por las que se decidió contratar con Viettel.

La embajadora informó que sostuvo una reunión con el presidente de Indotel y representantes de Viettel para tratar nuevamente el tema. Explicó que durante el encuentro la empresa y el organismo regulador plantearon que habían satisfecho la solicitud estadounidense de utilizar tecnología confiable. Sin embargo, ella les reiteró que, a su entender, la resolución solo contempla el 20 % del proyecto.

"No creo que sea tarde para que ellos agreguen ese 80 % a un nuevo decreto", expresó al explicar el mensaje que transmitió durante la reunión.

Otros temas

En otro orden, al ser abordada sobre la apertura de los comercios chinos, la embajadora dijo que había planteado sus preocupaciones ante Aduanas y otras instituciones, a partir de inquietudes que le habían transmitido empresarios locales.

Además, señaló que le preocupa la posible triangulación de productos chinos a través de República Dominicana para introducirlos en Estados Unidos sin pagar los aranceles correspondientes.

"Hay mafias, por así decirlo, dentro de Aduanas y otros sectores que están permitiendo que esos productos entren de manera desleal", afirmó.

Crisis de Haití

Sobre la situación haitiana, Campos expresó su respaldo a la fuerza internacional de seguridad respaldada por Naciones Unidas y a las acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar las bandas criminales.

"Esperemos que puedan lograr algo, y Bukele por su lado está haciendo lo que él necesita hacer, y yo apoyo las dos cosas. Me parece que esa situación es grave y los gang members (miembros de pandillas) necesitan esa paliza, por decirlo, que les pueda dar Bukele", dijo.

Asimismo, sostuvo que "Estados Unidos ya es el país que contribuye más a las fuerzas que están ahí, la Fuerza de Supresión de Pandillas (Gang Suppression Force o GSF) de la ONU, ya estamos ayudando con eso, y hay que destacar que el gobierno de la República Dominicana está haciendo todo lo que puede hacer también para apoyar las dos operaciones".

Destacó que el presidente Luis Abinader ha sido muy claro al respecto, pues considera que esto representa un riesgo para el país y está dispuesto a hacer todo lo posible para apoyar ambas operaciones, algo que, aseguró, ya está haciendo.