El precio de los combos de alimentos de 1,000 pesos que comenzó a vender este miércoles el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), generó opiniones divididas entre los comunitarios presentes en el Club de los Billeteros, en Santo Domingo Este, en donde se realizó la actividad de lanzamiento.

La funda contiene 10 productos, entre ellos cinco libras de arroz, 800 gramos de habichuelas rojas, un pollo de cuatro libras, un cartón de 30 huevos, dos libras de papa, espaguetis, ajo, un frasco de aceite, azúcar y salami.

Sin embargo, para algunos consumidores, la cantidad de productosque incluye el paquete no es suficiente para alimentar a una familia de ocho personas.

"Eso está muy chin por mil pesos. Son pocos productos. Eso no da para comer en mi casa y somos siete", expresó una comunitaria identificada como Ana Rosa.

Reacciones de consumidores

Una opinión similar manifestó Yohanna, quien consideró elevado el precio del combo.

"Eso está muy caro y no da para ocho personas ni de bromas", sostuvo.

En contraste, otros consumidores valoraron positivamente la oferta y consideraron que el precio es conveniente en comparación con el costo de los productos en otros establecimientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170910-761dda2e.jpeg Diario Libre/ Estarlin Rosa (COMUNITARIOS DURANTE LANZAMIENTO DE COMBOS DE ALIMENTOS.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170858-a06edb80.jpeg La comunitariaAna Rosa opina sobre los combos. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170854-d9afa218.jpeg Comunitarios en filas para comprar combos durante lanzamiento. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) ‹ ›

Tal es el caso de un hombre identificado como Rodríguez, quien manifestó que compraría dos combos y consideró justo su precio.

"En un colmado se me fueran mil quinientos pesos", expresó.

De su lado, Andrés Perdomo calificó la oferta como un precio regalado y consideró que es una buena alternativa para las familias.

"Hay que sacrificarnos, no todo puede ser regalado", manifestó.

Detalles de la iniciativa

Durante el lanzamiento del combo, el presidente Luis Abinader aseguró que su contenido permite alimentar a ocho personas durante un día.

Este miércoles fueron presentados los primeros 200 mil paquetes. Sin embargo, el mandatario informó que el Gobierno trabaja para mantener disponible esta oferta durante los próximos meses del año entrante.

La venta de los combos estará disponible en los mercados de productores, las bodegas móviles y las ferias que realizará el Inespre.

De acuerdo con el director del Inespre, David Herrera, la iniciativa representa una solución para las familias que necesitan acceder a alimentos a precios asequibles.

"No solo venimos a presentar un combo de alimentos, sino que presentamos una solución a las familias necesitadas", expresó.

El funcionario explicó que cada paquete contiene un promedio de 25 libras de alimentos y aseguró que su contenido puede alcanzar para alrededor de nueve personas.