El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) lanzó este miércoles un combo de alimentos que los ciudadanos podrán adquirir por 1,000 pesos en los mercados de productores, las bodegas móviles y las ferias que organiza la institución.

Según el presidente Luis Abinader y el director del Inespre, David Herrera, el paquete permitiría alimentar a una familia de ocho personas durante un día, e incluso podrían quedar algunos productos. Pero ¿qué alimentos contiene el combo y en qué cantidades?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170852-1-3e4bdeef.jpeg El combo de alimentos contiene 10 productos. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

El paquete incluye cinco libras de arroz selecto, 800 gramos de habichuelas rojas, un pollo entero de cuatro libras, un cartón de 30 huevos y dos libras de papas.

Además, contiene 400 gramos de espaguetis, media libra de ajo, un frasco de aceite, dos libras de azúcar y una libra y media de salami.

Entre caro y asequible

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170852-2-53b02df6.jpeg Una señora compra un combo de alimentos durante lanzamiento. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170855-1-74e8ee9b.jpeg Comunitarios en filas para comprar combos de alimentos. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170857-1-246d2110.jpeg La primera etapa contempla 200 mil fundas. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170858-1-ff5099d6.jpeg Un comunitario busca su cartón de huevos incluido en el combo de alimentos. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) ‹ ›

Comunitarios que asistieron al lanzamiento, en el Club de los Billeteros en Santo Domingo Este, manifestaron opiniones divididas entre la cantidad de productos y el precio al que se ofrece el combo. Algunos consideraron que el precio de las fundas es elevado y que su contenido no es suficiente para alimentar a una familia de ocho o nueve integrantes.

"Eso está muy caro y no da para ocho personas ni de bromas", sostuvo uno de los presentes.

En cambio, otros compradores consideraron que los combos, a 1,000 pesos, tienen un precio asequible si se compara con el costo de adquirir los mismos productos en establecimientos comerciales.

"En un colmado se me fueran mil quinientos pesos ", expresó otro de los comunitarios.

Durante la actividad, el presidente Abinader afirmó que, por la cantidad de productos incluidos, el combo podría tener un precio superior.

"Estamos subsidiando 470 pesos por funda. Ahí hay algunos que querían menos, pero no sean agallú", expresó el mandatario.

En esta primera etapa del proyecto se contempla la venta de 200 mil fundas del Inespre, cada una con un peso promedio de 25 libras.

Por el momento, los combos estarán disponibles durante los últimos meses del año. No obstante, Abinader adelantó que el Gobierno trabaja para extender la iniciativa durante los meses siguientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-25-at-170908-ac2d80b8.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, señala la funda de azucar que sostiene eldirector del Inespre, David Herrera durante el lanzamiento del combo. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

El acto se realizó en el Club de los Billeteros, en Santo Domingo Este, y se desarrolló de manera simultánea en Santiago, con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña.