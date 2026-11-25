El sacerdote William Antonio Arias llamó a los dominicanos a transformar la memoria de las hermanas Mirabal. ( IMAGEN CEDIDA. )

El sacerdote William Antonio Arias llamó a los dominicanos a transformar la memoria de las hermanas Mirabal en un compromiso activo contra la violencia, la discriminación y las injusticias que afectan a las mujeres, al conmemorarse este miércoles el 66 aniversario de su asesinato.

Durante una homilía con motivo de la fecha, el religioso cuestionó la indiferencia de la sociedad frente al maltrato y los feminicidios, y sostuvo que el reconocimiento histórico de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal debe traducirse en acciones ciudadanas.

"No podemos honrar la memoria de las hermanas Mirabal mientras toleramos la violencia doméstica, el maltrato, el abuso, la discriminación y los feminicidios. La memoria de estas mujeres debe convertirse en un compromiso concreto con la defensa de la vida y la dignidad de todas las mujeres", expresó.

Arias recordó que, durante mucho tiempo, las mujeres han tenido que luchar por el reconocimiento de sus derechos, su capacidad de participación y su libertad. Destacó que el propio Jesús rompió con los prejuicios de su época al reconocer a las mujeres como iguales en dignidad.

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Compromiso social

El sacerdote también cuestionó una práctica religiosa desvinculada de los problemas sociales y señaló que la fe cristiana no puede reducirse a la celebración de los sacramentos, las oraciones o las devociones.

"No basta con hablar de justicia; es necesario practicarla. No basta con denunciar la violencia; es necesario trabajar para erradicarla", manifestó.

Arias exhortó a las familias a educar a sus hijos en la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto a la vida, así como a convertir los hogares en espacios de protección.

Consideró que el desarrollo de una sociedad no debe medirse únicamente por sus avances económicos, sino también por su capacidad para proteger a los más vulnerables y respetar la dignidad de las personas.

"La mejor manera de honrar a Patria, Minerva y María Teresa no consiste únicamente en recordar sus nombres, colocar flores ante sus monumentos o pronunciar discursos en su memoria", afirmó.

Contexto histórico

Las hermanas Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo debido a su activismo político. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 54/134, que estableció esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El sacerdote concluyó su homilía con una reflexión sobre la responsabilidad de los dominicanos frente al legado de las tres heroínas.

"No basta con recordar a las hermanas Mirabal como heroínas de nuestra historia; tenemos que preguntarnos si estamos construyendo hoy el país por el que ellas lucharon".