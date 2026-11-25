Un feminicida no siempre entra a la habitación con apariencia de un matador. A veces, llega con su camisa de trabajo, habla de sus hijos, y oficios. Asegura que siempre ayudaba a los demás, incluso, insiste en que nunca fue "violento". Así se mostraron varios hombres entrevistados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres CR-17 condenados por ultimar a sus parejas o exparejas.

—"¿Por qué está aquí?" —pregunta Diario Libre a un interno. —Hice algo —responde. Al indagar qué fue, solo guarda silencio. Se trata de un feminicidio.

Las versiones de los reclusos contrastan con la dimensión de una violencia que sigue cobrándose vidas, donde hasta el 20 de noviembre, al menos 86 mujeres habían sido asesinadas por sus compañeros o excompañeros sentimentales, de acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer

"Nunca sentí celos"

"Nunca sentí celos", afirma José (nombre ficticio), quien describe como tranquila la relación de 25 años que mantuvo con su pareja. "En mi casa no se discutía ni se hablaba duro", sostiene.

Sin embargo, el expediente judicial recoge una versión distinta de los acontecimientos que precedieron al crimen.

Preso desde 2019, asegura que su pareja lo atacó con un cuchillo y que ambos forcejearon. La acusación del Ministerio Público establece que él la hirió con dos cuchillos y que su hijo también resultó lesionado cuando intervino para detenerlo.

Durante el incidente, el vástago arrojó las armas por una ventana mientras José intentaba recuperarlas. El joven trataba de impedirlo y pedía ayuda a gritos a los vecinos.

Al ser entrevistado, José dijo desconocer por qué su compañera sentimental lo había atacado. No obstante, durante una audiencia reconoció, según consta en las actuaciones judiciales, que había revisado el teléfono de ella, vio unos mensajes y que se sintió engañado.

Poco de control

Juan, ingeniero eléctrico con dos maestrías, se describe como un profesional responsable, con más de 35 años de trayectoria. Criado por padres militares, asegura que nunca vio a su padre agredir a su madre y tampoco se considera un hombre violento.

"Por no saber controlar las emociones en un momento, mira dónde estoy dónde llegué", expresa al referirse al crimen por el que cumple condena.

Para explicar su comportamiento, recurre al concepto de "secuestro de la amígdala", una respuesta emocional que, según plantea, le impidió controlar sus impulsos. Sin embargo, la reconstrucción de los hechos contenida en la acusación del Ministerio Público describe una secuencia de acciones que contrasta con esa explicación.

El 24 de marzo de 2021, según el órgano acusador, Juan disparó contra su esposa, con quien había mantenido una relación de 22 años y de quien llevaba tres meses separado. En el ataque también resultó herido el hijo de la mujer.

La separación se produjo después de que ella decidiera poner fin a la relación por considerarla abusiva y por las relaciones extramatrimoniales que atribuía a su pareja.

Al conversar sobre lo ocurrido, el ingeniero lleva la conversación hacia su crianza y la ausencia de educación emocional que, a su juicio, marcó su formación. Recuerda haber crecido escuchando expresiones como "los hombres no lloran" y "aguanta", frases que relaciona con una cultura que enseña a reprimir los sentimientos.

Afirma que fue en prisión donde comenzó a aprender sobre el manejo de las emociones, a través de cursos de psicología y psiquiatría.

Cadáver oculto

Ángel habla de una infancia tranquila con cinco hermanos, cuidados por su abuela mientras su madre trabajaba. Considera los celos una muestra de interés. "Hay veces que uno no cela a una persona porque no la quiere", sostiene. Cree que las mujeres deben explicar sus movimientos.

Conoció a su expareja cuando ella tenía unos 17 o 18 años. Dice que había sufrido abusos de la pareja de su madre y que decidió ayudarla. Convivieron aproximadamente ocho años. Tras separarse y comenzar otra relación, mantuvieron un vínculo.

Según relata, la noche de los hechos tuvieron un encuentro íntimo. Su pareja actual los encontró y se produjo una discusión donde su expareja cayó, se golpeó la cabeza y no volvió a levantarse.

En vez de llamar al 9-1-1, el hombre ocultó el cuerpo durante ocho días y negó saber dónde se encontraba. La situación salió a la luz cuando su hermano encontró indicios en la propiedad y alertó a su madre, quien acudió acompañada de abogados. Más tarde, las autoridades intervinieron.

Ángel menciona que pensó que nadie la buscaría. Sobre lo que hablaba con su primo, expresa: "Yo decía: ¿de verdad está muerta?; ahorita está durmiendo".

Llevaba una vida normal, pese a que dice que se sentía mal por lo acontecido. Al hablar quiso referirse a la vida de la joven como una forma de ocultar su culpa.

Control y responsabilidad

Luis Vergés, exdirector del Centro Conductual de Hombres, señala que estos crímenes no son lineales, sino el resultado de varios factores que interactúan, entre ellos, el perfil del agresor, el de la víctima y el contexto sociocultural.

Describe una "doble fachada" en agresores que se presentan como trabajadores y prosociales, y afirma que "muchas veces ni ellos mismos conocen ese lado oculto".

El especialista puntualiza que mencionar estudios y buen comportamiento funciona como una "cortina de humo" donde interviene la externalización de la culpa y un "sesgo de bajo impacto", ante la creencia de que serán creídos porque las víctimas no pueden defenderse.

Sobre los celos, plantea que aman "al tener" y no "al ser". Dice que "no se enamoran de la mujer, se enamoran de lo que la mujer tiene".

Vergés cuestiona el "secuestro de amígdala" como explicación ante las teorías de Juan y d a mayor peso al control, los traumas de apego y la resistencia a aceptar la separación. Advierte que muchos reconocen únicamente la violencia física.

"Hay muchísima gente que tiene problemas en la amígdala cerebral y no es criminal" Luis Vergés Exdirector del Centro Conductual de Hombres “

Vanessa Noboa, psicóloga y vicepresidenta de la Fundación Manantial de Vida, explica que, ante una saturación emocional, se activa el cerebro primitivo y se desconecta la región prefrontal, encargada de medir las consecuencias de los actos.

Sin embargo, aclara que este proceso no exime de responsabilidad a quien ejerce la violencia: "Las consecuencias están".

Según la especialista, casi todos los feminicidios ocurren tras una separación que desata una "crisis vital". El modelo que cita prevé superarla en unas ocho semanas, pero puede prolongarse por traumas de apego, adicciones afectivas o irritabilidad.

La fundación afirma que investigó con miles de internos de Najayo y que sus talleres de inteligencia emocional, impartidos en módulos de 18 y 30 horas, han sido efectivos. Denuncia falta de apoyo institucional.

"Nos preguntamos seriamente si existen sectores a los que no les interesa que los feminicidios se detengan. Que tras siete años de labor ardua ninguna autoridad haya mostrado interés raya en la negligencia institucional" Vanessa Noboa vicepresidenta de la Fundación Manantial de Vida “

La organización redactó tres anteproyectos de ley que busca presentar a los legisladores. Incluyen tipificar la complicidad en agresiones de quienes difundan contenido íntimo o infidelidades que desencadenen violencia e instaurar la salud socioemocional obligatoria en el sistema educativo-

Estos son los pasos para denunciar y ayudarla En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, Violeta Quezada, llamó a identificar las señales de maltrato, denunciar los casos y acompañar a las víctimas sin juzgarlas. Quezada explicó que los gritos, las amenazas, los golpes, las humillaciones y las conductas de control son señales de violencia que no deben considerarse problemas privados de pareja. Indicó que cualquier persona puede reportar estos casos a través de la línea *212 del Ministerio de la Mujer, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para recibir orientación y canalizar las denuncias. En situaciones de peligro inmediato, recomendó llamar al 9-1-1, mientras que la línea *211 de la Procuraduría General de la República también está disponible para reportar hechos de violencia. La funcionaria pidió evitar culpabilizar a las víctimas, ya que el miedo y la dependencia económica o emocional pueden dificultar que denuncien. Asimismo, destacó la coordinación del Ministerio con el Ministerio Público y la Policía para dar seguimiento a los casos y proteger a las afectadas. Finalmente, señaló que la educación desde la infancia y el trabajo conjunto de las familias y las escuelas son fundamentales para prevenir la violencia.