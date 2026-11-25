Ministerio Público y DNCD dieron golpe al narcotráfico transnacional con 21 arrestos y 65 allanamientos. ( CORTESÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO )

La Operación Rompeolas, que permitió la captura de 22 presuntos integrantes de una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos, fue destacada por el Comando Sur de Estados Unidos como parte de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C).

El pronunciamiento estadounidense se produjo luego de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacara la participación de la Armada de su país en el operativo y advirtiera que perseguirá a las organizaciones dedicadas al narcotráfico más allá de sus fronteras. "¡No hay frontera que los proteja, vamos a cazarlos donde estén!´, expresó el mandatario colombiano el lunes.

De su lado, el Comando Sur publicó en su cuenta de X: "Esta es la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) en acción", en referencia a Rompeolas.

La investigación dominicana reúne operaciones marítimas, intercambio de pruebas judiciales y análisis científicos realizados por autoridades estadounidenses durante varios años, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

Entre los antecedentes figura la interceptación, el 21 de junio de 2023, de una embarcación cerca de isla Mona, en Puerto Rico, con aproximadamente 389 kilogramos de cocaína. En el operativo participaron la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Entre los detenidos estaba el colombiano Teodoro Contreras Suárez, a quien los fiscales vinculan con Fausto Candelario Ortiz, alias "Pachá", señalado como cabecilla de la presunta estructura criminal.

El expediente también documenta una operación encubierta de la DEA, el 8 de septiembre de 2024, que permitió decomisar 172.4 kilogramos de cocaína y arrestar a Rafael Rodríguez Martínez y Heriberto Mota Cedeño. Ese día fue interceptada otra embarcación con unos 160 kilogramos adicionales.

Como parte de las pruebas, el órgano acusador incorporó declaraciones juradas, acuerdos de culpabilidad, decomisos de bienes e informes químicos de la DEA, cuyas técnicas fueron homologadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La cooperación colombiana permitió localizar y detener en Cali, el 19 de noviembre, a César Augusto Rodríguez Severino, alias "Dondy", contra quien pesaba una orden de arresto dominicana. La entidad le atribuye administrar bienes y utilizar empresas para introducir recursos presuntamente procedentes del narcotráfico al sistema financiero.

Cooperación regional

La coalición fue anunciada en marzo de 2026 durante una reunión convocada en Miami por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. República Dominicana acogió posteriormente una conferencia con representantes de defensa y seguridad de 19 países.

Mientras avanza el proceso, el Colegio Dominicano de Notarios, filial La Altagracia, pidió garantizar los derechos fundamentales de Teodoro Castillo, también investigado en Rompeolas.