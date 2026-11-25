Diego Pesquiera, vocero de la Policía Nacional, durante una rueda de prensa del caso de la muerte de Melissa Medina ocurrida el 20 de noviembre. ( DIARIO LIBRE. )

El empresario Eliezer Salvador afirmó este miércoles que tiene la conciencia tranquila y que está dispuesto a comparecer ante las autoridades cuando sea requerido en el marco de la investigación sobre la muerte de la creadora de contenido Melissa Medina.

Declaraciones de Salvador

"Tengo mi conciencia tranquila", expresó Salvador tras acudir a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde aseguró que se ha presentado en dos ocasiones sin ser interrogado.

"Yo estoy a disposición cuando ellos quieran", agregó el empresario, quien también negó estar prófugo de la justicia.

Salvador explicó que durante su visita le informaron que las autoridades todavía no requerían su comparecencia y que sería llamado en su momento.

El empresario evitó ofrecer detalles sobre las circunstancias en las que falleció Medina y señaló que responderá las preguntas de los investigadores durante el interrogatorio.

Salvador es una de las personas que acompañaron a la joven de 22 años en un apartamento de la torre Arpel 07, en el ensanche Piantini, antes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 17 de noviembre.

Investigación oficial

Los hallazgos preliminares de la investigación, según informó la Fiscalía del Distrito Nacional, apuntan a una falla cardíaca. Sin embargo, las autoridades todavía no han precisado qué la provocó.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha atribuido responsabilidad penal a Salvador por la muerte de Medina.