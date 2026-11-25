Apoyar a una mujer que es víctima de violencia, sin juzgarla ni culpabilizarla, también puede salvar su vida. ( SHUTTERSTOCK )

Como dominicanos, estamos acostumbrados a escuchar la frase "En pleito de marido y mujer nadie se debe meter", una expresión que durante años ha servido para justificar la indiferencia ante los conflictos de pareja.

Sin embargo, cuando se trata de violencia de género, hacerse de la vista gorda y guardar silencio no es una opción. Reconocer las señales, alertar a las autoridades y acompañar a las víctimas sin juzgarlas también es una responsabilidad de la sociedad.

Pero ¿cómo actuar de forma oportuna ante una situación de este tipo?

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Violeta Quezada, directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, ofrece una guía sobre cómo actuar, dónde reportar estos casos y de qué manera acompañar a las víctimas para ayudarlas a salir del ciclo de violencia.

1. No ignores las señales ni consideres que es un asunto privado

Los gritos, las amenazas, los golpes, las humillaciones y las conductas de control pueden ser señales de que una mujer está viviendo violencia. Ante estas situaciones, no se debe asumir que son simples problemas de pareja ni esperar a que ocurra una agresión más grave para intervenir.

Quezada también llama a prestar atención a los niños y adolescentes. Algunos menores que viven situaciones de violencia en sus hogares pueden presentar tristeza, falta de concentración, somnolencia, cambios de comportamiento o incluso rechazo a regresar a casa.

2. Reporta la situación a través de la línea *212

El primer paso para comunicar un caso de violencia es llamar al *212 del Ministerio de la Mujer, una línea disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A través de este servicio, cualquier persona puede reportar una situación que afecte a una mujer, niña o adolescente y solicitar orientación sobre cómo proceder.

Quezada explica que el Ministerio ha establecido un mecanismo para facilitar la presentación de las denuncias, conectando directamente a quienes llaman con los canales correspondientes.

"No le decimos ´Vaya a la Fiscalía´, no le decimos ´Ponga la denuncia por el 211´. Le decimos ´Vamos a conectarla con la línea *212 para poner la denuncia´", explica Quezada.

La intención es evitar que la víctima o quien reporta tenga que desplazarse de una institución a otra sin recibir asistencia.

3. Si hay peligro inmediato, llama al 911

Cuando se está produciendo una agresión, existen amenazas graves o la vida de una mujer está en riesgo, se debe llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Quezada destaca que esta línea cuenta con herramientas de geolocalización que permiten identificar desde dónde se realiza la llamada y facilitar la respuesta de las autoridades.

La funcionaria insiste en que, ante un peligro inminente, no se debe esperar a completar otros procedimientos para pedir ayuda.

También está disponible el *211, correspondiente a la Línea Vida de la Procuraduría General de la República, para reportar situaciones de violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/violeta-quezada-1d85e4c3.jpg Violeta Quezada. (DIARIO LIBRE/STALIN ROSA)

"Nuestro rol es acompañar sin culpabilizar, entender sin juzgar la historia de esa mujer" Violeta Quezada Directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer “

4. Pide que tus datos sean tratados de manera confidencial

Si decides denunciar una situación que afecta a una tercera persona, puedes solicitar expresamente a las autoridades que preserven la confidencialidad de la información que suministres.

Quezada recomienda comunicar los datos que permitan identificar el caso, como el nombre de la víctima, su dirección y un teléfono de contacto, y dejar que las instituciones realicen las diligencias correspondientes.

5. Acompaña a la víctima, pero no la presiones ni la juzgues

Uno de los mayores desafíos es que muchas mujeres no quieren denunciar, incluso cuando han sufrido agresiones físicas o psicológicas.

Según Quezada, esto puede estar relacionado con el ciclo de la violencia, el miedo, la dependencia emocional o económica y la normalización de conductas machistas.

Algunas víctimas creen que su pareja cambiará, que la agresión no volverá a repetirse o que denunciar perjudicará al padre de sus hijos.

En ocasiones, incluso sus propios familiares les aconsejan permanecer en la relación o soportar el maltrato.

Por eso, la funcionaria considera fundamental que quienes están cerca de una víctima eviten cuestionarla o responsabilizarla por lo que está viviendo.

"Nuestro rol es acompañar sin culpabilizar, entender sin juzgar la historia de esa mujer", enfatiza.

6. Da seguimiento y busca apoyo de las instituciones

Después de reportar el caso, es importante facilitar que la mujer pueda recibir atención y protección.

El Ministerio de la Mujer trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional para dar seguimiento a las denuncias y gestionar la localización de los agresores cuando corresponde.

Quezada destaca que esta coordinación permite responder a situaciones de riesgo y actuar incluso cuando las amenazas o denuncias se hacen públicas a través de las redes sociales.

Cambiar patrones

Para Quezada, enfrentar la violencia contra las mujeres requiere mucho más que denunciar cuando ocurre una agresión. También implica cambiar los patrones culturales que justifican el control, las amenazas y el maltrato dentro de las relaciones.

La funcionaria considera que la educación desde la infancia, el trabajo conjunto entre las familias y las escuelas y la participación de las comunidades son fundamentales para evitar que estas conductas se repitan de generación en generación.

"La violencia es aprendida y se puede desaprender", concluye.

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