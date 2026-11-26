Víctor D´Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), habla durante el encuentro. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D'Aza, destacó los avances que registra el país en la eliminación de vertederos a cielo abierto y la incorporación de nuevos modelos para el tratamiento de los residuos sólidos, aunque reconoció que todavía persisten desafíos para alcanzar una solución integral.

El funcionario explicó que la gestión de los desechos constituye una prioridad para el Gobierno, debido a su impacto en el medioambiente, la salud de la población y la imagen de los destinos turísticos.

Como parte de los avances, citó los casos de Puerto Plata, donde fue cerrado el vertedero que operaba a cielo abierto próximo a la autopista; Dajabón, que cuenta con un espacio técnicamente controlado para la disposición de los desechos, y San Cristóbal, donde destcó la incorporación de una gestión privada bajo criterios técnicos.

También mencionó las mejoras registradas en Tamboril, San Francisco de Macorís, Nagua y San Pedro de Macorís, así como el manejo de los residuos en Los Alcarrizos mediante una estación de transferencia.

D'Aza indicó que la Liga Municipal Dominicana ha contribuido al cierre de cuatro vertederos a cielo abierto en Padre Las Casas y trabaja en la identificación de soluciones para otras demarcaciones.

Soluciones regionales

Al referirse a la situación de Santiago y la vida útil del Ecoparque Rafey, el funcionario explicó que la institución tiene identificadas y georreferenciadas las alternativas para la disposición final de los residuos en el territorio nacional.

La propuesta contempla la construcción de rellenos sanitarios regionales y provinciales, además de estaciones de transferencia, de acuerdo con la cantidad de desechos que genera cada localidad y su capacidad de gestión.

Sostuvo que la disposición de los residuos debe planificarse con anticipación para evitar la saturación de las instalaciones existentes y reducir los problemas ambientales y sociales que genera el manejo inadecuado de la basura.

El presidente de la LMD también resaltó la participación de empresas privadas en el tratamiento de los desechos, al considerar que ese modelo permite reducir los costos operativos de los ayuntamientos en combustible, alquiler de maquinarias y transporte.

D'Aza reconoció que, pese a los avances, el país todavía está distante de alcanzar el modelo de gestión de residuos al que aspira, por lo que consideró necesario continuar fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y la aplicación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Fortalecimiento municipal

Víctor D'Aza abordó el tema durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación de Santiago, en el que hizo un balance de los principales logros de la Liga desde que asumió su presidencia en 2021.

El presidente de la institución abordó además los avances en el fortalecimiento de los gobiernos locales, la inversión del Gobierno en los ayuntamientos y la necesidad de garantizar una distribución más equitativa de los recursos, de acuerdo con la cantidad de habitantes y las necesidades de cada territorio.

Informó que desde 2020 se han destinado alrededor de 70 mil millones de pesos en transferencias extraordinarias para obras como funerarias, mercados, mataderos, palacios municipales, aceras, contenes y equipos de transporte.

Otro de los temas centrales fue la capacitación de alcaldes y regidores, la supervisión del uso de los recursos públicos y las propuestas legislativas para reducir la cantidad de regidores en algunos municipios y crear un instituto de previsión social para las autoridades municipales.