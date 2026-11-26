Cierran temporalmente área de Güibia por deterioro de estructura
Obras Públicas iniciará en los próximos días los trabajos de reparación y reforzamiento de la área de Güibia
La Alcaldía del Distrito Nacional informó el cierre temporal de un área de Güibia, en el Malecón de Santo Domingo, tras una denuncia ciudadana sobre el deterioro de una estructura en ese espacio público.
El cabildo indicó que solicitó la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), cuyos técnicos acudieron al lugar para realizar las evaluaciones correspondientes.
- Como resultado de la evaluación, las autoridades dispusieron el cierre temporal del área afectada y la suspensión de los permisos otorgados en ese espacio hasta que Obras Públicas refuerce la estructura de soporte.
Los trabajos de reparación comenzarán en los próximos días, según informó la alcaldía, que no precisó el alcance de los daños ni el plazo previsto para la reapertura del área.
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Canales de denuncia
El gobierno municipal agradeció al ciudadano que alertó sobre el deterioro de la infraestructura y aseguró que, desde marzo de 2023, ha atendido más de 17,600 peticiones a través de sus redes sociales.
La Alcaldía del Distrito Nacional recordó que los ciudadanos pueden presentar sus denuncias mediante las redes sociales institucionales o a través del servicio de WhatsApp de Cuido mi Ciudad, en el número 829-292-7459.