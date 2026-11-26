Durante la subasta se ofertaron diversos bienes muebles e inmuebles, entre ellos un apartamento ubicado en el sector Naco, en el Distrito Nacional. ( CEDIDA POR EL INCABIDE )

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) recaudó 261,089,000 pesos en su segunda subasta pública de 2026, mediante la adjudicación de 113 de los 198 lotes puestos a disposición de los participantes.

Según la institución, la cifra representa una efectividad de adjudicación de 57.07 %, aunque 85 lotes no fueron adjudicados, conforme a los resultados del proceso celebrado el miércoles 25 de noviembre.

Del total recaudado, 238,025,000 pesos correspondieron a bienes inmuebles y 23,064,000 pesos a bienes muebles.

En esta convocatoria fueron ofertados más de 200 bienes, agrupados en 198 lotes y distribuidos en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Bienes ofertados

La oferta incluyó propiedades inmobiliarias, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas, relojes y otros activos.

Entre los bienes ofertados figuraron un avión Falcon 50, vinculado al caso de narcotráfico conocido como Air Cocaine, con un precio de salida de 80.9 millones de pesos; una embarcación recreativa Viking Princess Amnesia, valorada inicialmente en 39.5 millones de pesos, y un Lamborghini Gallardo, cuyo precio de partida fue de 6.1 millones de pesos.

La oferta también incluyó relojes de lujo de fabricantes como Rolex y Audemars Piguet. Entre estos últimos figuraron un Rolex Daytona, con precio de salida de 1.45 millones de pesos; un Rolex Day-Date Presidente, de 1.2 millones de pesos, y un Audemars Piguet Royal Oak Offshore, valorado inicialmente en 1.95 millones de pesos.

La jornada de subasta se desarrolló en las instalaciones del Instituto Policial de Educación Superior (IPES). El Incabide afirmó que la jornada se realizó conforme a las disposiciones de la Ley 60-23, que regula la administración y disposición de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio.