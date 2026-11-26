La Policía Nacional informó sobre el desmantelamiento de una presunta banda dedicada a la sustracción de motocicletas en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, durante una operación que permitió recuperar cinco unidades que figuraban con denuncias de robo.

El vocero de la Policía Nacional en La Altagracia, Jhovinson Manuel González, explicó que el operativo fue desarrollado por agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), a través de la División de Investigación de Villa Cerro, en coordinación con el Ministerio Público y miembros de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel).

Como resultado de la intervención, fue detenido un menor de edad, mientras que otras personas presuntamente vinculadas a la estructura han sido identificadas y se encuentran bajo investigación para gestionar su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia.

González indicó que el caso continúa bajo investigación y que, por razones legales, no se han ofrecido mayores detalles sobre las personas identificadas ni sobre quien presuntamente encabezaría el grupo. Las cinco motocicletas recuperadas permanecen en el destacamento policial de Villa Cerro.

Otras intervenciones

El vocero también ofreció detalles de otras actuaciones policiales realizadas en las últimas horas en distintos sectores de Higüey y zonas de La Altagracia.

Informó que, durante una intervención próxima al río Duey, fueron ocupadas 95 porciones de sustancias presumiblemente controladas, entre ellas cocaína, marihuana y crack. Según explicó, las personas que se encontraban en el lugar huyeron al notar la presencia de los agentes y están en proceso de identificación.

En otra actuación, fue detenido un hombre que, al ser depurado en el sistema policial, figuraba como prófugo de la justicia por tener una orden de arresto pendiente relacionada con un caso de violencia de género.

Asimismo, en Verón fueron apresadas siete personas, entre ellas un adolescente, por su presunta participación en la sustracción de calzados y prendas de vestir de un establecimiento comercial. Durante la intervención fueron recuperados los artículos.

También fue recuperada una motocicleta Suzuki AX100, reportada como sustraída el día 6 del presente mes, y detenido un hombre de 22 años que transitaba en una motocicleta Honda Navi por una denunciada por abuso de confianza.

En el sector Villa Cerro, los agentes ocuparon otras 67 porciones de presuntas sustancias controladas, entre ellas marihuana y crack, además de un arma blanca. En ese mismo contexto, fue apresada una persona buscada mediante orden de arresto por su presunta vinculación con un robo.

El vocero agregó que, como resultado del seguimiento a denuncias, fue recuperada otra motocicleta Honda Navi que era conducida por un menor de edad. Mientras que en la comunidad de La Ceiba fue detenida una persona que, al ser depurada, figuraba con una denuncia por robo.

Al concluir sus declaraciones, González aseguró que la Policía Nacional continuará reforzando las labores preventivas y de investigación para preservar la seguridad ciudadana y la tranquilidad en la provincia La Altagracia, especialmente durante la temporada navideña.