El 12 de octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón y las tres embarcaciones "La Pinta", "La Niña" y "La Santa María" arribaron, tras varios meses de navegación a través de las entonces desconocidas aguas del océano Atlántico, a las costas de una isla que, según sus habitantes lucayos, se llamaba Guanahaní, y que él bautizó como San Salvador. Las nuevas tierras descubiertas por el almirante fueron después llamadas América.

Este imperio comandado por la corona española se extendió, en su momento de mayor gloria y poder, por aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados (cerca del 13,5 % de la superficie terrestre mundial). En América, su presencia se extendió desde el actual suroeste de Estados Unidos, Florida y las reclamaciones en Alaska y la costa del Pacífico canadiense, hasta toda Centroamérica, el Caribe —incluyendo La Española, Cuba y Puerto Rico— y la mayor parte de Sudamérica, con excepción de Brasil y las Guayanas.

En Europa, además de la península ibérica, la Corona controló en diversas etapas territorios en Italia (como Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán), los Países Bajos españoles, el Franco Condado y Portugal, cuya unión dinástica entre 1580 y 1640 incorporó temporalmente las posesiones lusas en Brasil, África y Asia.

Asimismo, la influencia española alcanzó Asia y Oceanía a través de las islas Filipinas, Guam, las Marianas, las Carolinas, Palaos y enclaves en Taiwán y las Molucas. Esta presencia se complementó en África con plazas estratégicas en el norte —como Ceuta, Melilla, Orán y Túnez—, junto con Guinea Ecuatorial y el Sahara español.

Pese a esta historia, que se asemeja a las epopeyas de los antiguos griegos y romanos, como las de Homero y Virgilio, el imperio llegó a su final de una manera desastrosa. A partir del siglo XIX, el imperio donde nunca se ponía el sol sufrió múltiples revoluciones en los territorios americanos, que terminaron independizándose.

Mientras tanto, en la península ibérica, Napoleón Bonaparte y sus tropas, imbuidas de un espíritu republicano y antimonárquico, depusieron al rey y colocaron en su lugar a uno de sus hermanos.

Finalmente, a finales de ese siglo, un imperio en ascenso terminó de arrebatarle lo que le quedaba, destruyendo lo que en su momento parecía eterno. Hoy, sus antiguos territorios se encuentran repartidos entre varias repúblicas y territorios de todo el mundo.

Sin embargo, queda el legado histórico, cultural, religioso y lingüístico que, de una u otra manera, "hermana" a todos estos pueblos. ¿Puede esta historia y este vínculo ser lo suficientemente fuertes como para unirlos, ya no como un imperio, sino mediante otras formas de integración más acordes con los tiempos actuales? ¿O se trata únicamente de fantasías imposibles de realizar en nuestros días?

Congreso de reunificación

Entre quienes consideran que la reunificación no es imposible y que, con persistencia y trabajo, se pueden alcanzar grandes objetivos se encuentran integrantes de la Corporación Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos y su Academia de la Hispanidad, que desde hoy y hasta el día 28 celebran en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña el III Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad.

Bajo el lema "¡Donde todo comenzó!", el encuentro destacará el papel de Santo Domingo como centro de las primeras instituciones españolas en América y punto de partida de expediciones y procesos históricos que marcaron la formación del continente.

Durante cuatro jornadas se abordarán temas relacionados con la historia, la lengua española, el patrimonio cultural, la geopolítica, la economía y los desafíos contemporáneos de la comunidad hispanohablante.

En la actividad, Diario Libre pudo constatar la presencia de hispanohablantes provenientes de España y diversos países de América, como Colombia y México. Uno de los aspectos más llamativos fue la visita de representantes de Guinea Ecuatorial, el único país africano donde el español es lengua oficial.

En un acercamiento con uno de los visitantes del continente africano, este manifestó la sorpresa que sintió al visitar la República Dominicana y percatarse del desconocimiento que existe sobre su nación. Según explicó, en Guinea Ecuatorial reside una importante comunidad de dominicanos.

"Allá hay muchos dominicanos. Me sorprendió que solo una persona de aquí tuviera conocimiento de mi país; pensé que sería más conocido", expresó.

Exaltación del legado espiritual e intelectual del mundo hispano

En la actividad, el presidente y fundador del movimiento cultural y social Nuevos Tercios, dedicado a la promoción de la Hispanidad, Amadeo Aureliano Valladares Álvarez, impartió la ponencia "Recuperar el estilo de la Hispanidad", en la que exaltó el legado espiritual que esta dejó al mundo a través de su profundo vínculo con la Iglesia católica; su legado intelectual, mediante los trabajos realizados en la Universidad de Salamanca y la creación de numerosas universidades y centros de estudios en distintas partes del mundo; así como sus aportes en materia de derechos humanos, a través de las Leyes de Burgos y el Sermón de Adviento de fray Antón de Montesinos, entre muchos otros.

"Frente a este mundo artificial e inmoral, donde la hipertrofia del concepto de los derechos humanos ha creado sociedades débiles, desarraigadas y autodestructivas, la Hispanidad es identidad, sentido de pertenencia, norte y unidad. Nadie tiene que venir a explicarnos a nosotros qué son los derechos humanos, porque somos los paladines de su defensa", expresó el expositor.

Aportes de la Hispanidad

Entre los principales legados de la Hispanidad figuran la expansión del idioma español, hoy hablado por más de 500 millones de personas y el desarrollo de una tradición literaria de alcance universal, con obras como Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

También destaca el intercambio cultural, comercial y económico entre América, Europa, África y Asia, impulsado a partir de 1492, que transformó las relaciones entre esos continentes y contribuyó a configurar el mundo moderno.