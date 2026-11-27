Abraham Rosso, presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Pueblo Viejo-La Plena. ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

Bajo las consignas "¡A la carga!", «Esta lucha no se para ni con bombas ni con balas» y «Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional», cientos de profesores marcharon este viernes por diversas calles de Azua hasta congregarse frente a las instalaciones de Educación, en reclamo del nombramiento de personal docente y administrativo, así como del cumplimiento de acuerdos con el Ministerio de Educación (Minerd).

La movilización fue encabezada por el presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Azua, Randy Brito, y su homólogo de Pueblo Viejo-La Plena, Abraham Rosso, cuyas demarcaciones abarcan comunidades como Los Jovillos, Ansonia, Las Barías y El Rosario.

Brito denunció que aproximadamente 500 estudiantes no han recibido siquiera su primera clase desde que comenzó el año escolar 2026-2027, el pasado 24 de agosto, debido a la falta de maestros.

Explicó que en la escuela de Charco Nuevo hay 122 estudiantes de cuatro secciones que permanecen en sus hogares, mientras que otros centros educativos enfrentan situaciones similares por la carencia de docentes.

"Estamos exigiendo una vez más el nombramiento del personal docente que falta en cada uno de los centros educativos que nos toca dirigir", manifestó.

Mantendrán la docencia a medio tiempo

El dirigente magisterial anunció que, a partir de este viernes, los profesores continuarán impartiendo docencia a medio tiempo hasta el próximo 14 de diciembre, fecha en que, según explicó, culmina la primera etapa del presente año escolar.

Precisó que las jornadas de protesta afectan a 63 centros educativos, con una matrícula superior a los 5,000 estudiantes.

Asimismo, rechazó el cronograma de nivelación que pretende implementar el Ministerio de Educación, al considerar que los maestros no son responsables de la pérdida de clases, sino las autoridades que, según afirmó, han incumplido los compromisos de nombrar al personal requerido.

Entre las reivindicaciones también figura el pago retroactivo correspondiente a los incentivos por la evaluación del desempeño docente, cuyo desembolso, según Brito, estaba acordado para octubre.

Sostuvo que, si las autoridades deciden efectuar el pago en enero, deberán incluir tres meses de retroactividad.

Denuncian presuntas irregularidades en contrataciones

De su lado, Abraham Rosso cuestionó los criterios utilizados por el Ministerio de Educación para determinar la disponibilidad de maestros en los planteles escolares.

Condiciones en escuelas

Aseguró que existen centros con estudiantes que permanecen en sus hogares por falta de profesores, pese a que las autoridades sostienen que cuentan con excedentes de personal docente.

El dirigente magisterial también pidió investigar versiones sobre la existencia de más de 70 maestros contratados que supuestamente llevan meses cobrando sin presentarse a sus respectivos centros educativos.

Rosso mencionó, además, rumores sobre una presunta participación de funcionarios en el cobro irregular de esos salarios, aunque no presentó pruebas que sustenten tales señalamientos.

Reacciones y protestas

Rosso denunció las precarias condiciones en que opera un liceo de la comunidad de Guayacanal, cuya infraestructura presenta un avanzado deterioro y se inunda cuando llueve.

También alertó sobre una infestación de roedores en la escuela de Cañada de Piedra, situación que, según explicó, compromete las condiciones sanitarias de los alimentos destinados a los estudiantes.

Indicó que, como medida de prevención, los alumnos han dejado de consumir parte de los alimentos escolares ante el temor de que estén contaminados.

Agregó que 13 secciones permanecen fuera de las aulas y que los profesores han recurrido a impartir docencia en el patio del recinto para garantizar el derecho a la educación.

Cuestionan constantes auditorías

El presidente de la seccional Pueblo Viejo-La Plena criticó que las autoridades continúen realizando auditorías sin resolver la falta de personal en los centros educativos.

Señaló que el Ministerio de Educación estaría realizando una sexta auditoría, mientras decenas de profesionales permanecen en el banco de elegibles a la espera de ser nombrados.

Reclamó el nombramiento de más de 30 orientadores y una cantidad similar de maestros que, según afirmó, están disponibles para cubrir las vacantes existentes.

Los dirigentes magisteriales advirtieron que continuarán sus jornadas de lucha y que, de no recibir respuestas satisfactorias, podrían trasladar sus reclamos hasta el Palacio Nacional.

En las informaciones suministradas no figura una respuesta del Ministerio de Educación a las denuncias formuladas por los representantes de la ADP.