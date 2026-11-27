En un operativo contra una red transnacional, la Policía ocupó fusiles, una Uzi y equipos para fabricar armas mediante impresión 3D. ( FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La fabricación de armas mediante impresoras tridimensionales plantea nuevos retos para las autoridades, debido a las dificultades que supone identificar y rastrear armamentos cuyos componentes pueden elaborarse sin números de serie ni registros de origen.

Así lo advierte un analista técnico consultado por Diario Libre, quien pidió mantener su identidad en reserva. Su explicación cobra relevancia tras el desmantelamiento a principios de noviembre de una estructura dedicada a esta actividad por la Policía Nacional que ocupó una impresora 3D, cinco armazones y 33 kits para el ensamblaje de armas.

Según detalla la fuente, esta tecnología permite elaborar principalmente armazones y empuñaduras, es decir, el cuerpo del arma —la estructura que sostiene sus mecanismos— y la parte por donde se sujeta con la mano, que posteriormente pueden combinarse con los componentes convencionales para conformar armas híbridas.

Sin embargo, reconocer estos artefactos no siempre resulta sencillo. Aunque algunos presentan capas visibles, marcas de soportes, filamentos de plástico y texturas irregulares, estas señales pueden desaparecer cuando reciben tratamientos posteriores.

El ingeniero señala que las partes pueden ser lijadas, pintadas o alisadas. También pueden adquirir una apariencia similar a la de los fragmentos industriales cuando se utilizan resinas o equipos especializados.

Por esta razón, dice que una inspección visual no siempre permite determinar cómo fue fabricada una pieza. Para establecer su procedencia se requieren análisis de laboratorio que examinen los materiales y las características del proceso de fabricación.

Esta modalidad supone una diferencia respecto a las armas artesanales conocidas en el país como "chilenas", que tradicionalmente podían reconocerse por sus terminaciones rudimentarias y particularidades físicas. En cambio, una persona sin conocimientos especializados podría no distinguir un arma fabricada mediante impresión 3D de otra producida convencionalmente.

Pueden ser letales

Aunque el plástico no resiste adecuadamente la presión y el calor que se generan de forma repetida dentro del cañón y la recámara, esto no significa que los armamentos fabricados con esta tecnología sean incapaces de funcionar o resulten inofensivos.

El especialista manifiesta que las versiones híbridas, que combinan estructuras elaboradas mediante impresión 3D con elementos de fabricación convencional, pueden alcanzar niveles de letalidad comparables a los de las armas comerciales.

La necesidad de incorporar componentes metálicos también impone restricciones a la producción con impresoras domésticas. De acuerdo con el especialista, estos equipos no permiten fabricar habitualmente ese tipo de elementos, por lo que las redes dedicadas a esta actividad pueden recurrir a la importación de kits y otros componentes por separado.

Aunque las impresoras de filamento para uso doméstico cuestan cientos de dólares y los diseños digitales circulan por internet, obtener componentes mecánicos confiables exige conocimientos sobre materiales, calibración de equipos, acabados y ajustes.

Retos para RD Frente a esta modalidad, el experto plantea la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del país para identificar y examinar los componentes fabricados mediante impresión tridimensional.Entre sus recomendaciones figuran la formación de peritos especializados en impresoras 3D y procesos de fabricación, así como la dotación de equipos para realizar estudios forenses.También propone revisar los controles legales sobre los componentes adicionales utilizados en la fabricación de estos armamentos y establecer protocolos obligatorios de rastreabilidad para las piezas necesarias en su funcionamiento.Señala que los materiales empleados pueden someterse a pruebas de laboratorio para obtener información sobre su fabricación. Asimismo, las herramientas y maquinarias industriales dejan marcas microscópicas en los componentes metálicos, que pueden ser examinadas mediante técnicas forenses para determinar si fueron elaborados mediante procesos convencionales o impresión tridimensional.Considera que el problema es principalmente regulatorio y de inteligencia, más que de ingeniería, debido a que esta tecnología permite fabricar precisamente una de las piezas que tradicionalmente se utiliza para identificar y registrar las armas.