Miembros de la Cruz Roja Dominicana durante los preparativos del simulacro de respuesta ante un terremoto en Santiago. ( CEDIDA POR LA CRUZ ROJA )

La Cruz Roja Dominicana realizará este sábado 28 de noviembre un simulacro de respuesta ante un terremoto de gran magnitud en Santiago, con la movilización de personal y equipos especializados procedentes de distintos puntos del país.

El ejercicio, denominado "Quisqueya Responde", busca evaluar y fortalecer las capacidades institucionales para actuar ante una emergencia sísmica, así como poner a prueba los mecanismos de coordinación, comunicación y despliegue de recursos humanos y materiales.

La iniciativa forma parte del Proyecto de Fortalecimiento de Preparación y Respuesta ante Desastres en el Caribe, Fase II, financiado por la Cruz Roja Italiana.

Uno de los componentes principales del simulacro será el de agua, saneamiento e higiene (WASH), mediante el cual se evaluarán las capacidades disponibles, se identificarán posibles limitaciones operativas y se establecerán oportunidades de mejora para futuras intervenciones.

Como parte del ejercicio, se establecerá un Comando Conjunto en Santiago, desde donde se coordinarán las comunicaciones operativas, las notificaciones de activación y la movilización de los equipos y recursos asignados a los distintos escenarios simulados.

Participación de organismos de respuesta

En el simulacro también participarán instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), presidido por la gobernadora provincial, Rosa Santos.

Las acciones contempladas incluyen la evaluación inicial de daños y necesidades, operaciones de rescate, asistencia a personas afectadas, primeros auxilios, apoyo psicosocial y orientación a las comunidades.

La Cruz Roja Dominicana aclaró que las comunicaciones, activaciones y movilizaciones que se produzcan durante la jornada forman parte exclusivamente del ejercicio de simulación y no representan una emergencia real.

La actividad permitirá identificar fortalezas y debilidades en los mecanismos de respuesta ante desastres, así como mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen en la atención de este tipo de acontecimientos.