Cruz Roja Dominicana realizará simulacro de terremoto este sábado en Santiago
El ejercicio Quisqueya Responde se enfoca en evaluar las capacidades de respuesta ante emergencias sísmicas y mejorar la coordinación entre instituciones
La Cruz Roja Dominicana realizará este sábado 28 de noviembre un simulacro de respuesta ante un terremoto de gran magnitud en Santiago, con la movilización de personal y equipos especializados procedentes de distintos puntos del país.
El ejercicio, denominado "Quisqueya Responde", busca evaluar y fortalecer las capacidades institucionales para actuar ante una emergencia sísmica, así como poner a prueba los mecanismos de coordinación, comunicación y despliegue de recursos humanos y materiales.
La iniciativa forma parte del Proyecto de Fortalecimiento de Preparación y Respuesta ante Desastres en el Caribe, Fase II, financiado por la Cruz Roja Italiana.
Uno de los componentes principales del simulacro será el de agua, saneamiento e higiene (WASH), mediante el cual se evaluarán las capacidades disponibles, se identificarán posibles limitaciones operativas y se establecerán oportunidades de mejora para futuras intervenciones.
Como parte del ejercicio, se establecerá un Comando Conjunto en Santiago, desde donde se coordinarán las comunicaciones operativas, las notificaciones de activación y la movilización de los equipos y recursos asignados a los distintos escenarios simulados.
Participación de organismos de respuesta
En el simulacro también participarán instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), presidido por la gobernadora provincial, Rosa Santos.
Las acciones contempladas incluyen la evaluación inicial de daños y necesidades, operaciones de rescate, asistencia a personas afectadas, primeros auxilios, apoyo psicosocial y orientación a las comunidades.
- La Cruz Roja Dominicana aclaró que las comunicaciones, activaciones y movilizaciones que se produzcan durante la jornada forman parte exclusivamente del ejercicio de simulación y no representan una emergencia real.
La actividad permitirá identificar fortalezas y debilidades en los mecanismos de respuesta ante desastres, así como mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen en la atención de este tipo de acontecimientos.