El hombre, identificado como Dye Nou Ejen, fue entregado en el destacamento militar de la comunidad de La Piña, en el municipio de Villa Los Almácigos. ( CEDIDA A DL )

Miembros del Ejército de República Dominicana entregaron este viernes a las autoridades a un ciudadano haitiano de 28 años que era buscado en su país por su presunta vinculación con la muerte de varias mujeres, informó la Policía.

El hombre, identificado como Dye Nou Ejen, fue entregado en el destacamento militar de la comunidad de La Piña, en el municipio de Villa Los Almácigos.

La actuación del Ejército permitió ponerlo a disposición de las autoridades dominicanas, que coordinaron los pasos correspondientes con organismos policiales y migratorios.

De acuerdo con el informe, el haitiano tenía una orden de captura emitida por las autoridades de Haití el pasado 20 de noviembre.

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Entrega a las autoridades

Las autoridades también señalaron que circula un material audiovisual en el que, supuestamente, se le observa durante la muerte de una mujer haitiana. Esas acusaciones deberán ser conocidas por las autoridades competentes.

La entrega se realizó con la participación de miembros de la División Provincial de Inteligencia (Dintel), la Policía Preventiva y la División de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Posteriormente, y en coordinación con el encargado de Interpol en Dajabón, el hombre fue entregado al encargado de Inteligencia Migratoria de Santiago Rodríguez, capitán de corbeta ARD Domingo José García M.

Próximos pasos

El caso será tramitado para una eventual repatriación a Haití, donde el detenido deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.