La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, mientras habla en una actividad. ( PUBLICADA EN INSTAGRAM POR LA EMBAJADORA LEAH CAMPOS )

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, reiteró este viernes que su Gobierno ha recomendado a las autoridades dominicanas exigir a la empresa vietnamita Viettel el uso exclusivo de tecnología proveniente de países considerados confiables para el desarrollo de su red de telecomunicaciones.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la diplomática rechazó que las recomendaciones de Washington constituyan una injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana y cuestionó lo que calificó como campañas mediáticas dirigidas a confundir y desviar la atención del caso Viettel.

Campos sostuvo que quienes intentan desacreditar las recomendaciones de Estados Unidos y otras naciones amigas subestiman la inteligencia del pueblo dominicano al sugerir que la presencia de Viettel en territorio estadounidense invalida la postura de Washington sobre el uso de tecnología segura.

El Gobierno dominicano y el sector privado han expresado su preocupación por el riesgo de que la corrupción, junto con la falta de uniformidad en la regulación, genere condiciones de competencia desiguales para el comercio legítimo, y reduzca los ingresos del Gobierno dominicano. Estados Unidos comparte estas preocupaciones cuando se ven afectadas las empresas y los inversionistas estadounidenses, y elogia los esfuerzos del Gobierno dominicano para enfrentar este problema, como en el caso reciente del cierre de una fábrica de cartón que operaba de manera inadecuada. Nuestras naciones, si bien son soberanas, mantienen una dinámica relación de cooperación en materia de comercio y seguridad. Todos podemos celebrar las medidas que adopta cada nación para reforzar la seguridad de nuestra región y fortalecer el comercio legítimo, al tiempo que combate el tráfico ilícito que perjudica la seguridad y la prosperidad de nuestros respectivos países. - Leah F. Campos - The Dominican government and the private sector have expressed concern about the risk that corruption, coupled with inconsistent regulation, could create an uneven playing field for legitimate trade, and reduce Dominican government revenue. The United States shares these concerns when U.S. businesses and investors are affected, and commends the Dominican government´s efforts to address this problem, as in the recent closure of a cardboard factory that was operating improperly. Our nations, while sovereign, maintain a dynamic cooperative relationship on trade and security. We can all welcome the steps each nation takes to enhance our region´s security and strengthen legitimate trade while combating illicit trafficking that undermines the security and prosperity of our respective countries. - Leah F. Campos — Ambassador Leah Campos (@AmbLeahCampos) November 10, 2026

"La realidad es que, precisamente porque Estados Unidos considera a la República Dominicana un verdadero amigo, deseamos para ustedes exactamente lo mismo que exigimos en nuestro propio país", expresó la diplomática.

Recomendaciones sobre tecnología

Al referirse a las operaciones de la empresa vietnamita en otros mercados, Campos señaló que existen diferencias en la procedencia de la tecnología que utiliza.

"Viettel no utiliza tecnología china en Estados Unidos; sin embargo, en Perú, Viettel emplea tecnología 100 % china", apuntó.

En ese sentido, precisó que la recomendación de su Gobierno, así como la de otros países amigos, es que las autoridades dominicanas exijan a Viettel utilizar exclusivamente tecnología proveniente de naciones que forman parte del Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia.

"Los amigos se dicen la verdad y ofrecen consejos que ellos mismos siguen", manifestó.

La embajadora calificó de falsas las acusaciones de que ella o su Gobierno no respetan la soberanía dominicana y consideró que estas buscan desviar la atención del tema central de la discusión.

"Recuerden lo que dicen en español: «lo barato sale caro»", concluyó.

Las preocupaciones de Estados Unidos

El pronunciamiento de Campos se produce dos días después de que la diplomática cuestionara el alcance de la Resolución 100-2026 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que establece restricciones a la incorporación de equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo en funciones críticas de las redes de telecomunicaciones.

Aunque valoró la disposición, la embajadora cuestionó que, según su interpretación, las restricciones solo abarquen el 20 % del proyecto de Viettel y dejen fuera el 80 % restante.

Durante una entrevista en el programa Despierta con la X, Campos aseguró que había comunicado sus inquietudes al presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, antes de la firma del contrato con la empresa vietnamita.

Asimismo, advirtió que la falta de garantías sobre la seguridad de la tecnología utilizada podría desalentar nuevas inversiones estadounidenses en el sector de las telecomunicaciones.

La postura del Gobierno dominicano

Ante las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, Gómez Mazara reiteró este viernes que el presidente Luis Abinader cree en la competencia y promueve su desarrollo.

El funcionario sostuvo que los asuntos relacionados con el Indotel se manejan de manera institucional y no personal. El jueves había confirmado a Diario Libre que el organismo preparaba una respuesta oficial a los planteamientos de la embajadora.

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó, descartó este viernes que las diferencias sobre el proyecto de Viettel afecten las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Estados Unidos.

El canciller confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre el tema y, aunque recordó que el proceso de licitación pública ya concluyó, no descartó la posibilidad de realizar ajustes al contrato.