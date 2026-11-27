Unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en la extinción del incendio. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un incendio afectó la noche de este viernes varios inmuebles en el Centro Histórico de Santiago, entre ellos una tienda de capital chino ubicada en la intersección de las calles Juan Pablo Duarte y Restauración.

Entre los inmuebles afectados figuran la tienda china Yeah Yeah, una vivienda y un taller.

Movilización de bomberos

El siniestro comenzó pasadas las 8:00 de la noche y provocó la movilización de numerosas unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que recibieron el apoyo de organismos de socorro de distintos municipios de la provincia.

En las labores participan unidades de Villa González, Tamboril y otras localidades, así como camiones de instituciones públicas y del sector privado.

Apoyo de la Defensa Civil

El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, informó que, desde que se produjo el incendio, la institución colabora con los bomberos mediante la gestión de camiones cisterna para garantizar el suministro de agua necesario para combatir las llamas.

Las autoridades informaron que no se han reportado personas afectadas por el siniestro, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el lugar exacto donde se originó el fuego ni las causas que lo provocaron.

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