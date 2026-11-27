Estudiantes de distintos centros educativos participaron en una jornada de siembra de árboles. ( CEDIDA DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL )

La Alcaldía del Distrito Nacional sembró 75 árboles en la avenida Paseo del Río, con la participación de estudiantes de bachillerato del Liceo Jacinto Ramos Batista, como parte de una intervención ambiental en los sectores Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules y Gualey.

La jornada forma parte del Plan de Arbolado Urbano e incluye la plantación de tres especies: mara (Calophyllum calaba), penda (Citharexylum fruticosum) y roblillo (Tabebuia berterii).

Durante la última semana, el cabildo también ha realizado operativos de limpieza, orientación sobre el manejo de residuos sólidos y recuperación de espacios públicos que, según la institución, estaban ocupados indebidamente por vehículos.

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La directora de Gestión Ambiental, Milagros Mercedes, instó a los estudiantes a promover la siembra de árboles entre los residentes de sus comunidades.

"La mejor garantía de que esos árboles puedan crecer es que ustedes mismos los planten", expresó Francisco Martínez Metz, coordinador técnico de Gestión Ambiental.

En julio de este año, la Alcaldía informó que había incorporado más de 110,000 árboles, arbustos y plantas ornamentales a las áreas verdes del Distrito Nacional desde abril de 2020.

Una marginal para 2027

Las jornadas coinciden con los trabajos de construcción de la vía marginal de la avenida Paseo del Río, que ejecutan la Alcaldía y la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe).

El pasado 13 de noviembre, el cabildo informó que la obra registraba un avance del 45 % y que su entrega estaba prevista para el primer semestre de 2027.

La infraestructura facilitará la conexión de La Ciénaga y Los Guandules con la avenida Paseo del Río e incluirá redes de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

Según el portal gubernamental MapaInversiones, el proyecto tiene un costo estimado de 200 millones de pesos y está registrado con el código SNIP 16913.

La intervención da continuidad a la transformación urbana de estos barrios de la ribera occidental del río Ozama, impulsada mediante el proyecto Nuevo Domingo Savio.