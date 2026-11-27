Imagen ilustrativa de una mujer víctima de violencia de género. ( SHUTTERSTOCK )

Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santiago y San Cristóbal concentran la mayor cantidad de denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en República Dominicana, según las estadísticas del Ministerio Público correspondientes a enero-septiembre de 2026.

Santo Domingo Este encabeza la lista, con 11,285 denuncias, seguido de Santo Domingo Oeste, con 6,175; Santiago, con 5,154; San Cristóbal, con 3,956, y Puerto Plata, con 3,897.

El Distrito Nacional acumuló 3,183 denuncias, mientras que La Altagracia registró 3,251 y San Pedro de Macorís, 1,789.

En total, el Ministerio Público contabilizó 62,697 denuncias durante los primeros nueve meses del año. De estas, el 60.1 % corresponde a violencia intrafamiliar, el 29.3 % a violencia de género y el 10.7 % a delitos sexuales.

Provincias priorizadas

Ante la incidencia de estos casos, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció el miércoles -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- que el Gobierno desplegará equipos comunitarios de prevención en Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y La Altagracia.

El anuncio se produjo durante el lanzamiento de la "Iniciativa Vida", donde Peña llamó a las comunidades a involucrarse en la prevención de la violencia contra las mujeres.

"Vamos a iniciar en Santo Domingo, en San Cristóbal, lamentablemente Santiago y La Altagracia, porque son los que tienen un mayor número de feminicidios. Vamos a los barrios, vamos a armar todo un equipo de hombres y mujeres para agruparlas y hablarles acerca de las posibilidades que tienen dentro y fuera del Gobierno para salir de esa situación", expresó.

La vicepresidenta también cuestionó la práctica de no intervenir en los conflictos de pareja y llamó a la población a actuar ante situaciones de violencia. "Tenemos que meternos, porque si no nos metemos, van a seguir pasando esos feminicidios", manifestó, al referirse al refrán popular "en pleito de marido y mujer nadie se mete".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-60505-pm-6b65fb0e.jpeg Mapa de la República Dominicana con las denuncias por provincias. (CEDIDA A DL POR EL MINISTERIO DE LA MUJER.)

Principales agresores

La radiografía también indica que las exparejas figuran entre los principales agresores, ya que registra que el 42.5 % de los casos involucra a exparejas, mientras que el 21.4 % corresponde a personas conocidas y el 18.6 % a parejas actuales.

Otros familiares representan el 6.8 %; los padres y madres, el 4.2 %; los hijos e hijas, el 4.1 %, y las personas desconocidas, el 2.5 %.

En cuanto a las edades, el grupo de 18 a 35 años concentra el 42.5 % de las víctimas, seguido por las personas de 36 a 45 años, con un 26 %.

Los menores de 18 años representan el 11.3 % de las víctimas; el grupo de 46 a 59 años, el 14.7 %, y las personas de 60 años o más, el 5.6 %.

En el caso de los victimarios, el 45.2 % tiene entre 18 y 35 años y el 33.2 % entre 36 y 45 años.

El Ministerio Público también señala que los lunes es el día que reciben más denuncias, con un 29 % del total.

Más de 80,000 denuncia

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En el lanzamiento de la "Iniciativa Vida", la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló que el país registra este año 87 feminicidios y se encamina a cerrar 2026 con más de 80,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual.