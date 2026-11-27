En medio de un incremento de los casos de dengue y enfermedades respiratorias, los niños ingresados en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota de Barahona deben lidiar con otra dificultad: el sofocante calor que predomina en las salas de internamiento pediátrico debido a la falta de aire acondicionado.

Durante un recorrido por el establecimiento sanitario se pudo constatar la desesperación de los familiares de los menores hospitalizados, quienes recurren al uso de abanicos eléctricos para aliviar las altas temperaturas que soportan durante el día y la noche.

A la falta de climatización se suma el hacinamiento. Las habitaciones diseñadas para alojar dos pacientes actualmente albergan hasta cinco, debido a la elevada demanda de hospitalización.

En algunas habitaciones funcionan simultáneamente varios abanicos, situación que genera preocupación entre el personal sanitario ante el posible recalentamiento de los equipos.

El sofocante calor también afecta a los médicos, enfermeras y empleados administrativos, debido a que los consultorios carecen de aire acondicionado.

Una reparación que costaría hasta 90 millones de pesos

Según informaciones ofrecidas durante el recorrido, el problema de climatización persiste desde hace más de dos años debido a una supuesta deficiencia en el sistema eléctrico del establecimiento sanitario.

Las estimaciones preliminares sitúan entre 80 y 90 millones de pesos la inversión necesaria para corregir las fallas eléctricas que impiden el funcionamiento de los acondicionadores de aire.

Incremento de casos de dengue

Pese a los reclamos realizados, el problema continúa sin resolverse, mientras aumenta la cantidad de niños que requieren hospitalización.

La Gerencia de Pediatría y Adolescentes del hospital informó que los casos de dengue han experimentado un incremento estimado de un 500 % con relación al año pasado.

Este viernes 27 de noviembre permanecían ingresados diez niños afectados por la enfermedad, luego de que otros dos recibieran el alta médica, mientras otros 20 se encontraban bajo seguimiento ambulatorio.

Presión en emergencia pediátrica

Los casos proceden principalmente de Barahona, Paraíso, Enriquillo y El Peñón. También se han registrado pacientes provenientes de Duvergé y Mella, provincia Independencia.

De acuerdo con el personal médico, las comunidades de la zona costera de Barahona presentan una mayor incidencia de la enfermedad.

Emergencia pediátrica bajo presión

La situación se agrava por la circulación de alrededor de 16 virus respiratorios, entre ellos la influenza A y B, el COVID-19, el rinovirus y el virus parainfluenza, además de un aumento de los cuadros diarreicos.

Estas enfermedades mantienen congestionada la emergencia pediátrica, donde son atendidos entre 130 y 140 niños por turno, sin incluir las consultas médicas.

Los especialistas explicaron que algunos cuadros respiratorios provocan dificultades para respirar, lo que obliga a hospitalizar a los menores durante períodos más prolongados de lo habitual.

Asimismo, recomendaron a los padres reforzar las medidas de higiene, hervir el agua cuando no sea segura para el consumo y evitar enviar a las escuelas a los niños que presenten síntomas gripales o diarrea.

Medicamentos disponibles, pero infraestructura deficiente

El departamento dispone de 13 pediatras, incluidos dos subespecialistas, 14 enfermeras y dos médicos generales asignados a la emergencia pediátrica.

El personal aseguró que no enfrenta dificultades con el suministro de medicamentos, debido a que estos son repuestos cuando se solicitan.

Sin embargo, la falta de climatización y la sobreocupación de las habitaciones siguen siendo problemas pendientes de solución.

Mientras los médicos trabajan para recuperar la salud de los menores, sus familiares deben ingeniárselas para mitigar el calor en un hospital cuya área pediátrica enfrenta una creciente demanda de servicios.