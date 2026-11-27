La presencia de helicópteros militares salvadoreños en territorio dominicano, los requisitos para acceder al Bono Navideño y una tragedia que enlutó a varias familias tras una celebración de cumpleaños concentraron buena parte del interés de los lectores de Diario Libre durante la última semana.

La atención también se extendió a Estados Unidos, donde los antecedentes judiciales de Eliezer Salvador Matos en Puerto Rico y la declaración de culpabilidad de un pastor dominicano por un fraude millonario en Texas figuraron entre las informaciones de mayor seguimiento.

Nuevas escalas salvadoreñas despiertan inquietudes en la frontera

Tres helicópteros militares de El Salvador aterrizaron el sábado 21 de noviembre en la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, provincia Independencia, un movimiento que volvió a suscitar interrogantes entre los habitantes del municipio fronterizo.

Las aeronaves permanecieron temporalmente en el recinto castrense antes de reanudar el vuelo, sin que se observara una movilización extraordinaria de efectivos extranjeros.

El episodio tiene como precedente la llegada, el pasado 29 de octubre, de siete aparatos de la nación centroamericana que hicieron escala en suelo dominicano antes de continuar hacia Haití.

Estos desplazamientos coinciden con la participación de contingentes salvadoreños en los esfuerzos internacionales para combatir a las bandas armadas que operan en el vecino país.

Al momento de la publicación, las autoridades dominicanas no habían precisado si el aterrizaje obedecía a necesidades de abastecimiento de combustible u otros requerimientos logísticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/bono-navideno-republica-dominicana-y-requisitos-para-acceder-3cc964b1.png La tarjeta que entrega el Gobierno como brisita navideña. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

La Brisita Navideña llegará a más de 2.7 millones de beneficiarios

El Gobierno anunció la entrega de RD$1,500 a 2,753,781 personas y familias como parte de su programa de asistencia económica durante las festividades de fin de año.

Para recibir este aporte es necesario tener nacionalidad dominicana, residir en el territorio nacional, disponer de cédula de identidad y encontrarse en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Un total de 1,433,781 usuarios de Supérate obtendrán el dinero mediante depósitos automáticos en sus cuentas activas, a partir del mediodía del domingo 29 de noviembre, sin realizar trámites adicionales.

Otros 1,320,000 recibirán tarjetas a través de iglesias, juntas de vecinos, ayuntamientos y entidades de la sociedad civil. Para esta modalidad se estableció un límite de ingresos de RD$38,158.53.

Los recursos podrán utilizarse en supermercados, colmados y demás establecimientos afiliados. Durante la presentación no se especificó cuándo comenzará la distribución física ni se anunció un mecanismo de inscripción individual.

Una noche de festejos acaba en luto en Los Girasoles

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/accidente-en-los-girasoles-deja-dos-muertos-y-una-mujer-herida-b3534ea8.jpg Eduarni Calderón, de 25 años, y Raúl Ogando Mejía, de 34. (SUMINISTRADA POR LOS FAMILIARES)

Celebraba su cumpleaños número 25 cuando un automóvil embistió a tres personas frente a un centro de diversión nocturna de la calle Emma Balaguer, en el Distrito Nacional, durante la madrugada del domingo.

La joven perdió la vida junto a Raúl Ogando Mejía, de 34 años, mientras que otra mujer resultó gravemente lesionada.

Calderón estaba casada y había concluido sus estudios escolares. Según relató su padre, se despedía de sus acompañantes para regresar a casa cuando ocurrió el accidente.

Ogando Mejía administraba el colmado La Bendición y dejó tres hijos: dos menores de 11 y cinco años y una bebé de apenas un mes de nacida.

Los allegados de ambos fallecidos reclamaron justicia y aseguraron que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, una versión que no había sido confirmada oficialmente. Los sepelios tuvieron lugar el lunes en el cementerio Cristo Redentor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/por-que-policia-no-ha-entrevistado-a-eliezer-salvador-dc898447.jpeg El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, ofrece la versión oficial sobre el caso que involucra a Eliezer Salvador Matos. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

El pasado judicial de Eliezer Salvador sale a relucir

Documentos de la justicia federal estadounidense revelan que el empresario Eliezer Salvador Matos recibió en Puerto Rico dos condenas de cinco años de prisión, mediante una decisión emitida el 1 de mayo de 2002.

El magistrado Juan M. Pérez Giménez dispuso el cumplimiento simultáneo de las penas, descontando el período que el procesado había permanecido encarcelado. También estableció ocho años de libertad supervisada concurrente.

Uno de los expedientes estaba relacionado con la distribución de cocaína. En ese proceso también figuró Winston Risik Rodríguez, según una resolución de la Suprema Corte de Justicia dominicana de 2009.

Salvador Matos, propietario de Presidente Sport, adquirió notoriedad pública en junio de 2019, cuando trasladó al expelotero David Ortiz a una clínica tras resultar herido de bala.

Su nombre regresó a los titulares por haber acompañado a la creadora de contenido Melissa Medina la madrugada del 17 de noviembre, cuando falleció en circunstancias que permanecían bajo investigación. Sus antecedentes no establecen responsabilidad alguna en este último acontecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/pastor-dominicano-culpable-de-fraude-inmobiliario-e-inversiones-ddc95dba.jpg El pastor dominicano Richard Reinaldo García. (CAPTURA DE VIDEO SUBIDO AL CANAL DE YOUTUBE RICHARD R. GARCÍA - APDT)

De líder religioso a culpable de una estafa internacional

Un jurado federal de Texas declaró culpable al, de 53 años, por una trama de inversiones fraudulentas que ocasionó pérdidas superiores a los US$6 millones.

Más de 70 personas residentes en Estados Unidos, Colombia, México y República Dominicana fueron perjudicadas por el entramado financiero, desarrollado entre al menos agosto de 2021 y abril de 2025.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el predicador captaba capital para supuestas operaciones de compraventa de templos y organización de conciertos cristianos, prometiendo elevados rendimientos que no entregaba.

Las pruebas demostraron que aprovechaba la confianza de sus feligreses para conseguir aportaciones, cuyos fondos desviaba hacia gastos particulares y comerciales. Entre 2023 y octubre de 2025 transfirió más de US$200,000 anuales a sus cuentas personales.

García se enfrenta a un máximo de 20 años de cárcel por cada uno de los cuatro cargos. La audiencia para dictar sentencia está prevista para el 4 de marzo de 2027, mientras el FBI continúa buscando posibles afectados.