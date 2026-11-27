La Policía Nacional informó este viernes que ocupó 38 armas de fuego durante allanamientos y operativos de inteligencia realizados en distintas provincias del país entre el 17 y el 25 de noviembre.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, entre las armas incautadas figuran 28 pistolas, cinco escopetas y cinco revólveres.

Los operativos se realizaron en Baní, Bonao, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, San Juan, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Mao, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago, Santo Domingo Este, Barahona y Espaillat.

La institución indicó que las intervenciones forman parte de las acciones que desarrolla para retirar armas de fuego de circulación y prevenir hechos delictivos.

La Policía no precisó cuántas personas fueron detenidas durante los operativos, si las armas ocupadas carecían de permisos legales o si estaban vinculadas a investigaciones criminales.

Más de 1,600 armas ocupadas en tres meses

El pasado 18 de noviembre, la Policía Nacional informó que había ocupado 1,675 armas de fuego durante los primeros tres meses de gestión del mayor general Ernesto Rodríguez García al frente de la institución.

Según las estadísticas publicadas por el organismo, octubre registró la mayor cantidad de incautaciones, con 847 armas, seguido de septiembre, con 483, y noviembre , con 345 hasta la fecha de ese informe.

Asimismo, el pasado 24 de noviembre, el Ministerio de Interior y Policía encabezó una jornada de destrucción de 19,613 armas incautadas durante operativos de seguridad ciudadana, de las cuales 18,357 eran armas blancas y 1,256 armas de fuego.

Con esa jornada, el total de armas destruidas durante 2026 ascendió a 34,312, incluidas 3,524 armas de fuego, según datos publicados por la Presidencia de la República.