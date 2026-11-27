Un autobús del Intotel equipado para ofrecer servicio gratuito de internet. ( FOTOGRAFÍA PUBLICADA POR GUIDO GÓMEZ EN X )

Hace varios días el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inauguró el primero de tres Puntos Wi-Fi Móviles, proyecto que consiste en autobuses equipados con infraestructura tecnológica que ofrecerán acceso gratuito a internet y capacitación en competencias digitales a comunidades de distintas zonas del país, como parte de las acciones dirigidas a reducir la brecha digital.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la cual el Indotel o gobiernos, tanto del PLD como del PRM, han pretendido llevar conectividad digital a la población. Muchos de esos proyectos no pasaron de los titulares mediáticos o, en otros casos, iniciaron con buen pie, pero luego se rezagaron por falta de seguimiento.

¿Cuáles fueron esos proyectos, en que consistieron y qué tipo de promesas se realizaron a la población?

Julio de 2006 – Internet público gratuito en Santo Domingo

El 6 de julio de 2006, durante el segundo gobierno de Leonel Fernández, la entonces Secretaría de Estado de la Juventud puso en funcionamiento un proyecto de internet inalámbrico gratuito para diferentes sectores del Distrito Nacional.

La iniciativa formaba parte de un programa de reducción de la brecha digital y estaba dirigida principalmente a estudiantes y personas que no tenían acceso a internet.

Para la realización el proyecto se instaló un nodo central de distribución en el edificio de la Secretaría de la Juventud y la señal tenía un radio de cobertura estimado de entre tres y cinco kilómetros.

Además, se instalaron antenas en la Zona Colonial, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la biblioteca Pedro Mir de la UASD, la Plaza España, el Conde peatonal y el Centro Olímpico.

Por último, se contemplaba una segunda etapa para extender el servicio a Santiago y otros sectores de Santo Domingo.

En julio de 2011, Diario Libre publicó un reportaje en el que el exministro de la Juventud Manuel Crespo explicó que el proyecto había dejado de funcionar por falta de seguimiento técnico y administrativo.

Según Crespo, al concluir su gestión en 2008 había dejado instalada la infraestructura de servidores, pero la expansión y continuidad del servicio no se concretaron.

Agosto de 2017 – Primer programa piloto de puntos Wi-Fi del Indotel

El 11 de agosto de 2017, ya en el segundo gobierno de Danilo Medina, el Indotel puso en funcionamiento un programa piloto de puntos Wi-Fi gratuitos en cinco lugares del país, como parte de República Digital.

Los puntos fueron instalados en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras; en la Biblioteca Pedro Mir de la UASD; en la Plaza España, en la Zona Colonial; en el Hospital Dr. Jaime Mota, en Barahona, y en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

La iniciativa buscaba facilitar el acceso gratuito a internet en espacios de uso público.

El entonces presidente del Indotel, José del Castillo Saviñón, anunció que el programa continuaría expandiéndose y que se proyectaba superar los 800 puntos de acceso.

Junio de 2022 – Acuerdo para restablecer el Wi-Fi en 150 autobuses de la OMSA

El 21 de junio de 2022, durante el primer gobierno del actual presidente Luis Abinader, la OMSA y el Indotel firmaron un acuerdo para recuperar y mantener en funcionamiento 150 puntos de acceso Wi-Fi en autobuses del transporte público.

El convenio fue firmado por el director general de entonces de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Radhamés González, y el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo.

Entre los aspectos principales figuraban el restablecer y mantener 150 puntos de acceso Wi-Fi; priorizar los corredores Lincoln, Ciudad Juan Bosch y 27 de febrero; contar con conectividad proporcionada por Altice Dominicana y Wind Telecom.

También se anunció que el Indotel asumiría el costo de la conectividad durante 36 meses y la OMSA tendría responsabilidades relacionadas con la instalación, reparación, reubicación y traslado de los equipos.

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