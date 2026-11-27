El presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Turismo, David Collado, junto a otros funcionarios del Gobierno, empresarios e invitados especiales. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader encabezó la noche de este viernes la entrega de los trabajos de remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, una obra que requirió una inversión de RD$144.5 millones.

Del monto total, el Ministerio de Turismo aportó RD$99.7 millones, mientras que el sector privado y otras instituciones del Estado también contribuyeron a la ejecución del proyecto.

Los trabajos permitieron recuperar elementos originales de la edificación y restaurar las columnas interiores, los revestimientos de mármol, las escaleras de caracol y los 112 peldaños de la escalinata de la fachada oeste.

La intervención también abarcó las fachadas, puertas, ventanas y jardines, así como la actualización de los sistemas eléctricos y de climatización.

Como parte de las mejoras, se instaló un sistema inteligente de iluminación exterior que permitirá proyectar los colores alusivos a las conmemoraciones patrias y las celebraciones de la ciudad.

En el paso a desnivel de la avenida Francia se recuperó un espacio de servicios para los visitantes, que dispone de baños públicos y una oficina de atención al turista.

Turismo y patrimonio cultural

Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que la recuperación del monumento forma parte de la estrategia para diversificar la oferta turística dominicana mediante el rescate de espacios históricos y culturales.

Sostuvo que la República Dominicana es mucho más que sol y playa, al señalar que su identidad también está representada por su historia, cultura, música y tradiciones.

Collado resaltó la alianza entre los sectores público y privado para impulsar el turismo en Santiago.

Afirmó que el Gobierno trabaja para fortalecer los atractivos turísticos de la provincia y destacó la incorporación de cinco nuevos hoteles.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, valoró la incorporación de recursos tecnológicos a la nueva propuesta museográfica, al considerar que permiten acercar la historia dominicana a las generaciones presentes y futuras.

También agradeció al Ministerio de Turismo por los trabajos de recuperación de espacios culturales en el territorio nacional y destacó la importancia de integrar el patrimonio histórico a la oferta turística del país.

Alianza público-privada

Por su parte, María Belissa Ramírez, gobernadora del monumento, explicó que la intervención fue resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, con el propósito de preservar el patrimonio histórico y fortalecer la identidad nacional.

Indicó que, además de la restauración arquitectónica y la renovación de las exposiciones, se fortalecieron los espacios educativos y culturales de la institución.

Manuel Estrella, en representación de Visit Santiago y del empresariado, precisó que los trabajos forman parte de una intervención más amplia del entorno, que incluye la recuperación de espacios vinculados al proyecto del monorriel, la habilitación de parqueos y el acondicionamiento de las áreas exteriores, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas.

Con el remozamiento, el monumento vuelve a ofrecer a las familias, estudiantes y turistas un espacio para conocer la historia de Santiago y de los hombres y mujeres que lucharon por la soberanía dominicana.

En el acto también participaron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, otros funcionarios del Gobierno, empresarios e invitados especiales.

El sacerdote José Agustín Fernández tuvo a su cargo la bendición de las instalaciones, mientras que la ceremonia concluyó con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.