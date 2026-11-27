Las precipitaciones registradas desde mediados de septiembre han contribuido a la recuperación de los embalses. ( CEDIDA POR EL INDRHI )

El sistema de presas de la República Dominicana cuenta con una disponibilidad de agua de alrededor del 70 %, equivalente a 1,400 millones de metros cúbicos, suficiente para garantizar el riego de los actuales y próximos ciclos de siembra, según informó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano.

El funcionario explicó que, aunque durante la temporada ciclónica, que concluye el próximo lunes 30 de noviembre, no se registraron ciclones que permitieran llenar los embalses, las lluvias asociadas a las vaguadas que han incidido sobre el país desde mediados de septiembre aportaron más de 243 millones de metros cúbicos de agua.

Estas precipitaciones, junto con el manejo de los recursos hídricos coordinado por el Observatorio del Agua y el Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), han contribuido a la recuperación de los embalses.

Agua para la producción de granos

Caba Romano aseguró que el suministro de agua para la siembra de habichuelas en la provincia San Juan está garantizado con la presa de Sabaneta, que almacena 54.85 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 97.5 % de su capacidad.

El pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Agricultura inició en esa provincia la siembra mecanizada de granos correspondiente al ciclo otoño-invierno 2026-2027, con una meta de cultivo de 126,000 tareas.

En cuanto a la siembra de arroz, que comienza en diciembre, el funcionario indicó que varios embalses disponen del agua necesaria para abastecer las principales zonas productoras del cereal, ubicadas en las provincias Montecristi, Valverde, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

Disponibilidad de agua en las presas

Entre los embalses que abastecen las zonas arroceras, Caba Romano destacó el de Monción, que almacena 323.26 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 97.9 % de su capacidad máxima.

La presa de Tavera dispone de 100.57 millones de metros cúbicos, para un 76.3 % de su capacidad, mientras que la de Bao cuenta con 143.87 millones de metros cúbicos, equivalentes al 76.6 %.

En tanto, la presa de Rincón, en La Vega, registra una disponibilidad del 69.4 %, con 41.21 millones de metros cúbicos, y la de Hatillo, en Sánchez Ramírez, almacena 261.53 millones de metros cúbicos, para un 69.8 % de su capacidad máxima.

El director del Indrhi indicó que continuará el seguimiento semanal a la disponibilidad de agua en los embalses para garantizar el suministro requerido por la producción agropecuaria nacional.

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