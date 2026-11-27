Unicef asegura que es necesario acelerar las políticas públicas, reducir las desigualdades y garantizar que las niñas y adolescentes puedan permanecer en las escuelas, ejercer sus derechos y desarrollar sus proyectos de vida. ( ARCHIVO )

República Dominicana no lograría eliminar las uniones tempranas hasta el año 2062 si mantiene el ritmo actual de reducción, según las proyecciones divulgadas este viernes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que advirtió sobre la necesidad de acelerar las medidas para erradicar esta práctica.

La advertencia se produce pese a los avances registrados en los últimos seis años. Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2025) muestran que el porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años disminuyó de 31.5 % en 2019 a 27.6 % en 2025.

La encuesta, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con el apoyo técnico y financiero de Unicef, también evidencia importantes diferencias territoriales.

En las zonas rurales, el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que se unieron antes de alcanzar la mayoría de edad se sitúa en 32.7 %, mientras que en la región Cibao Noroeste alcanza el 38.6 %, muy por encima del promedio nacional.

Estas cifras reflejan que, aunque el país ha reducido la incidencia de las uniones tempranas, todavía enfrenta dificultades para alcanzar la meta de eliminarlas en 2030.

Francisco Sequeira, oficial de Uniones Tempranas de Unicef en República Dominicana, advirtió sobre las consecuencias de mantener el ritmo actual de reducción.

"Que más de 90,900 niñas y adolescentes puedan entrar en una unión temprana antes de 2062, y cerca de 26,400 lo hayan hecho solo en 2026, resulta inaceptable. No podemos refugiarnos en limitaciones presupuestarias o institucionales para justificar esta realidad", expresó.

Las cifras mencionadas por Sequeira corresponden a estimaciones del organismo y no a nuevos registros de uniones tempranas.

También disminuye el embarazo adolescente

Los resultados de Enhogar-MICS 2025 muestran una reducción de la fecundidad adolescente, que pasó de 77 a 46 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años.

Asimismo, la proporción de adolescentes que ya son madres o están embarazadas descendió de 18.9 % a 12.2 % durante el período analizado.

Pese a estos avances, Unicef considera necesario reforzar las políticas públicas dirigidas a prevenir las uniones tempranas y el embarazo adolescente, especialmente en las comunidades con mayor incidencia.

Las medidas adoptadas para prevenir las uniones tempranas

República Dominicana cuenta desde diciembre de 2021 con la Política de Prevención y Atención de las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, cuya implementación está prevista hasta 2030.

De acuerdo con la información divulgada, esta política ha ampliado su cobertura de 20 a 49 municipios priorizados y alcanzó de manera acumulada a más de 600,000 personas hasta 2025.

El programa es coordinado por el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), con el liderazgo técnico del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

En el ámbito legislativo, el país aprobó en 2021 la Ley 1-21, que prohíbe el matrimonio entre personas menores de 18 años.

Sin embargo, las organizaciones que trabajan en la prevención de las uniones tempranas advierten que la prohibición legal debe acompañarse de medidas para enfrentar los patrones culturales que favorecen estas relaciones.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, reiteró la necesidad de garantizar que las niñas y adolescentes permanezcan en las escuelas y tengan oportunidades de desarrollo.

"Desde el Ministerio de la Mujer renuevo el compromiso: ninguna niña dominicana debe dejar de ser niña para convertirse en esposa. Las niñas son niñas, y su lugar es la escuela, el juego y el futuro", afirmó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro celebrado con representantes del Gobierno, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, con motivo del Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

Esta conmemoración se celebra por primera vez este 27 de noviembre, después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara el 4 de septiembre de 2026 la resolución que establece la fecha, con el objetivo de promover medidas para eliminar estas prácticas.