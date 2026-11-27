La ciudad de Santiago dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces, música, personajes propios de la temporada y espacios recreativos para toda la familia, durante una jornada encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Las actividades comenzaron con la inauguración de Villa Navidad 2026, instalada en los jardines del Gran Teatro del Cibao, un espacio que recrea la fantasía del Polo Norte con Santa Claus, duendes, juguetes vivientes, el Grinch y otros personajes característicos de la época.

Entre los atractivos figuran túneles de nieve, castillos de luces, una granja navideña, carruseles, caballitos, un tren temático, un buzón de Santa Claus y los Reyes Magos, un paseo suizo y un bosque iluminado. La programación también incluye desfiles, pintacaritas, bandas musicales y espectáculos diarios a las 8:00 de la noche.

Tradiciones navideñas

Durante el acto inaugural, el presidente Abinader recordó las tradiciones navideñas que disfrutaba durante su juventud en Santiago, donde acostumbraba a pasar estas fechas junto a las familias Abinader y Corona.

El mandatario evocó los paseos en coche que realizaba hasta el Monumento a los Héroes de la Restauración desde la casa de su abuela, quien residió primero en la calle 16 de Agosto y, posteriormente, en la calle Restauración.

Abinader manifestó que la Navidad es una época para compartir con las familias, tanto las de sangre como las que se forman a través de los afectos. Expresó su deseo de que Villa Navidad sea un espacio donde niños, padres, abuelos y amigos puedan disfrutar y crear recuerdos.

Asimismo, invitó a los santiagueros a visitar los diferentes atractivos preparados para la temporada y a recibir las festividades con paz, felicidad y esperanza.

Otros atractivos navideños

Como parte de las actividades de la época, las autoridades municipales abrieron al público "Encantus, Tradición de Navidad", en los jardines del Ayuntamiento de Santiago.

El alcalde Ulises Rodríguez explicó que las actividades forman parte de una programación que busca extender las celebraciones navideñas a diferentes puntos de la ciudad y propiciar espacios de encuentro para las familias.

Rodríguez anunció que el lunes comenzará el programa "Mi barrio está en Navidad", desarrollado junto al Centro León, que incluye una competencia de decoración entre los sectores de Santiago.

Indicó que en esta edición se inscribieron alrededor de 18 barrios, frente a los ocho o nueve que participaron el año pasado. La iniciativa busca recuperar la tradición de decorar las comunidades y fomentar la integración de sus residentes.

En la inauguración de Villa Navidad también participaron Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas; Rosa Santos, gobernadora provincial; Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas; Daniel Rivera, senador de Santiago, y Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, entre otras autoridades.