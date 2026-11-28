La Embajada de China en República Dominicana salió al frente este sábado ante las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, sobre el uso de tecnología china en el desarrollo de la red 5G.

En una publicación en Instagram, la sede diplomática anunció que su portavoz, Chen Luning, planteó cuatro preguntas en respuesta a la posición de Washington luego de que el jueves 16 de noviembre República Dominicana firmara contrato con la empresa Viettel, de capital vietnamita, que operará en el mercado de las telecomunicaciones.

Las cuatro preguntas de China

La primera pregunta cuestionó con qué derecho Estados Unidos pretende definir qué proveedores son confiables. La representación china objetó que Washington use como referencia el Convenio de Budapest, al señalar que ese instrumento busca combatir la ciberdelincuencia y no establecer requisitos para los equipos de telecomunicaciones.

El portavoz afirma en el comunicado que los equipos de telecomunicaciones chinos llevan años operando de manera segura y estable en más de un centenar de países, incluida República Dominicana, manteniendo siempre un impecable historial de seguridad y gozando de un alto reconocimiento por parte de los socios locales.

"EE. UU. confunde intencionalmente los conceptos y abusa de la noción de seguridad nacional con el propósito fundamental de contener el desarrollo de China y aferrarse a su propia hegemonía tecnológica", detalla el comunicado.

En la segunda, la embajada cuestionó que Estados Unidos intervenga en la elección de las tecnologías que utiliza un país soberano. A su juicio, las recomendaciones públicas de Campos sobre los proveedores que debería contratar la empresa vietnamita Viettel constituyen una injerencia en los asuntos internos dominicanos.

"Más aún, siendo EE. UU. el mayor «imperio del pirateo informático» del mundo, que durante largo tiempo ha practicado el ciberespionaje y la vigilancia masiva e indiscriminada contra países de todo el planeta, incluidos sus propios aliados, ¿no resulta absurdo e irónico que ahora exija sin pudor alguno que República Dominicana aplique «los mismos estándares» que rigen en su propio país?", cuestiona Luning.

La tercera cuestionante aludió al dicho "lo barato sale caro". La embajada sostuvo que excluir equipos de calidad y a precios competitivos podría elevar las tarifas de los servicios y ampliar la brecha digital, con un costo para los consumidores dominicanos.

"Lo que verdaderamente «sale caro» como consecuencia de ello terminará trasladándose únicamente al bolsillo de los ciudadanos dominicanos de a pie. Obligar a los consumidores locales a pagar la factura por intereses geopolíticos egoístas es una conducta prepotente y abusiva que busca el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno", dice el comunicado.

El último punto del comunicado cuestiona ¿quién está subestimando la inteligencia del pueblo dominicano?". El portavoz afirma que la cooperación entre China y República Dominicana se ha atenido siempre a los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio recíproco, sin imponer jamás condiciones políticas ni obligar a ningún país a tomar partido.

"¿Quién trabaja con pragmatismo para promover el desarrollo local y el bienestar de la población, y quién levanta obstáculos deliberadamente trasladando los costos del desarrollo? Los hechos hablan por sí solos. La parte estadounidense trata de sembrar confusión y engañar a la opinión pública mediante narrativas falaces: eso es lo que realmente subestima la inteligencia y el criterio del pueblo dominicano", explica.

Para concluir, Luning sostiene que l a verdadera amistad se basa en el respeto mutuo, en lugar de la imposición ni la intromisión.

"Exhortamos a la parte estadounidense a reflexionar sobre sus conductas, abandonar su actitud altanera e intimidatoria, y dejar de interferir y socavar sin fundamento la cooperación domínico-china".

Qué dijo Leah Campos

El 25 de noviembre, en una entrevista en el programa Despierta con la X, Campos dijo que Washington veía con satisfacción la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que limita la instalación de equipos de proveedores considerados de alto riesgo.

Sin embargo, cuestionó que la restricción se aplique al 20 % del proyecto y deje fuera el 80 % restante.

Dos días después, la diplomática insistió en que el Gobierno dominicano debería exigir a Viettel, empresa a cargo del proyecto, que utilice exclusivamente tecnología de países que Estados Unidos considera confiables.

También rechazó que sus declaraciones constituyeran una injerencia en los asuntos internos de República Dominicana.

"Mi sugerencia, y la de mi gobierno —así como la de otros gobiernos amigos—, es que el gobierno dominicano exija a Viettel que, para este proyecto, utilice exclusivamente tecnología proveniente de países que producen tecnología confiable (aquellos que forman parte del Convenio de Budapest)", escribió en su cuenta de Instagram.

Ante las controversias, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que el gobernante de la República, Luis Abinader, "cree en la competencia y la fomenta".

"Yo voy a reiterar las palabras del señor presidente de la República, que dijo que él cree en la competencia y la fomenta", indicó el funcionario al ser cuestionado por periodistas sobre las declaraciones de Leah Campos.