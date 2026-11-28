Durante los operativos se ocuparon pistolas, escopetas y otras armas de fuego. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Un taller clandestino presuntamente dedicado a transformar armas no letales en otras capaces de disparar municiones reales fue desmantelado por las autoridades durante la Operación Clave 2.0, en la que también fueron ocupadas 64 armas de fuego y detenidas siete personas.

La estructura, según informó este sábado la Policía Nacional, se dedicaba a la modificación, fabricación, clonación y comercialización de armamentos ilegales, además de alterar las numeraciones de las armas para dificultar su identificación por parte de las autoridades.

Hasta el momento, no se han identificado los posibles compradores o destinatarios de los equipos intervenidos mediante varios allanamientos en las provincias Monseñor Nouel, Santo Domingo y Espaillat. Sin embargo, el subdirector de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), Fulvio Emilio Grullón Penso, indicó que mantienen abiertas las investigaciones.

Durante una rueda de prensa, el coronel explicó que las armas intervenidas originalmente eran de procedencia no letal y no estaban diseñadas para disparar municiones reales.

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Sin embargo, indicó que eran llevadas al taller, donde presuntamente las modificaban para que pudieran utilizar municiones de calibres 9 milímetros y .380, sin respetar las características originales establecidas por sus fabricantes.

El oficial explicó que en el establecimiento también fue encontrado un tanque balístico artesanal que era utilizado para probar los armamentos después de ser modificados y comprobar su funcionamiento.

Alteraban las numeraciones de las armas

Durante la rueda de prensa, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, también indicó que los involucrados utilizaban un equipo de troquelado para crear nuevas numeraciones o modificar las originales de las armas de fuego.

Según explicó, este procedimiento permitía asignar una nueva identidad a los armamentos o dificultar su identificación y rastreo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/whatsapp-image-2026-11-28-at-122237-pm-1-2be45253.jpeg Las siete personas que resultaron bajo arresto durante los operativos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/whatsapp-image-2026-11-28-at-122239-pm-1-310272a2.jpeg Las pistolas ocupadas durante laOperación Clave 2.0. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ ›

En el taller fueron ocupadas 63 armazones de pistolas, 72 cargadores, 35 cañones de pistolas, 24 cañones de escopetas, 30 correderas y 23 tambores de revólveres, además de disparadores, resortes, municiones y otras herramientas especializadas.

Ocupan 42 armas en una armería de Moca

Las autoridades destacaron que uno de los principales hallazgos del operativo se produjo en la Armería La Mocana, ubicada en el municipio de Moca, provincia Espaillat, donde ocuparon 42 armas de fuego que, según las investigaciones preliminares, eran exhibidas sin los permisos correspondientes.

Próximo a ese establecimiento fue intervenido el taller clandestino donde presuntamente se realizaban las modificaciones de los armamentos.

En total, la Policía reportó la ocupación de 64 armas de fuego, distribuidas en 37 pistolas, 17 escopetas, nueve revólveres y un rifle de aire.

Los apresados

Entre los detenidos figura Bayron Joel Beltré Delgado, alias "El Matador", quien fue apresado mientras se desplazaba en un vehículo Hyundai Sonata. En un compartimiento oculto del automóvil, próximo al sistema de aire acondicionado, las autoridades informaron que encontraron una pistola Glock calibre 9 milímetros, tres cargadores con capacidad para 30 cápsulas y dos cajas de municiones. También fueron detenidos Héctor Fernando Taveras, alias "Bonao" o "Neno"; Pedro Félix Mendoza Hernández, conocido como "Joel El Armero"; Francisco Antonio Ovalles Santos, alias "Piculi"; José Luis Veras Cáceres, conocido como "El Armero"; Fernando Marte Burgos, alias "Nando", y Rafael Antonio Sánchez Pinales. Como parte de las intervenciones también fueron retenidos seis vehículos y ocupados 400,100 en efectivo, diez teléfonos celulares y otros equipos y evidencias de interés para la investigación.