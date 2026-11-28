La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó 3,750 plantas de presunta marihuana durante un operativo realizado en una zona montañosa de la comunidad de Arroyo Bonito, en la provincia San José de Ocoa.

Durante la intervención, las autoridades también desmantelaron un centro de acopio y empaque que contaba con seis paneles solares, ocho baterías, un inversor, 19 extractores de aire, ocho abanicos y una empacadora al vacío.

Además, ocuparon una bomba fumigadora, insecticidas, carretillas, una escalera, alambres y otros equipos vinculados a la investigación.

La institución informó que sus unidades permanecen en la zona realizando labores de búsqueda para localizar otras posibles plantaciones.

También indicó que investiga a varios hombres.

Operativo y decomisos

En el operativo participaron más de 150 agentes de la DNCD, así como representantes del Ministerio Público y miembros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

Según la institución, las labores de corte y extracción de las plantas se extendieron durante más de 12 horas.

Otros decomisos en Ocoa

El nuevo hallazgo se suma a otros decomisos de marihuana realizados en San José de Ocoa durante 2026.

El 8 de junio, las autoridades ocuparon 3,533 plantas en una zona rural de El Pinar. Posteriormente, el 21 de junio, decomisaron otras 15,392 plantas en esa misma demarcación.

El 9 de julio también fueron encontradas 45 plantas en una zona montañosa próxima a Los Limoncillos.