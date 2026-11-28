Helicópteros militares de la Fuerza Aérea de El Salvador aterrizan en Jimaní. ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE. )

Cinco helicópteros militares de la Fuerza Aérea de El Salvador que participan en la operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití (GSF, en inglés) aterrizaron nuevamente alrededor de las 7:00 de la noche de este viernes 27 de noviembre en la fortaleza El Rodeo, ubicada en el municipio fronterizo Jimaní, provincia Independencia, al oeste de República Dominicana.

De las cinco aeronaves, dos despegaron primero, mientras que las otras tres permanecieron durante un tiempo en las instalaciones militares dominicanas, desde donde partieron posteriormente.

Esta es la tercera ocasión en menos de un mes en que se registra la presencia de helicópteros militares salvadoreños en dichas instalaciones, en momentos en que se intensifican las operaciones militares internacionales en Haití.

El pasado 29 de octubre las aeronaves salvadoreñas hicieron escala por primera vez en la fortaleza El Rodeo, mientras que el 21 de noviembre tres de estos helicópteros volvieron a aterrizar en el mismo recinto militar.

Operaciones en Haití

Las aeronaves presuntamente utilizan las instalaciones militares dominicanas como punto de reabastecimiento de combustible antes de continuar hacia territorio haitiano, donde desarrollan operaciones.

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Los recurrentes movimientos de helicópteros militares extranjeros en esta zona fronteriza se producen en medio de la crisis de seguridad que atraviesa la vecina nación. Los motivos específicos de estas escalas y el supuesto reabastecimiento de combustible están pendientes de confirmación oficial.