Agentes de la Dirección General de Migración entregan a las autoridades haitianas a uno de los ciudadanos detectados con antecedentes delictivos cuando intentaba ingresar a República Dominicana. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR MIGRACIÓN )

Unos 297 ciudadanos haitianos fueron entregados a los organismos de seguridad de su país por la Dirección General de Migración (DGM), luego de ser detectados cuando intentaban ingresar a República Dominicana y comprobarse que tenían antecedentes delictivos reportados por las autoridades haitianas o por organismos internacionales.

La cifra corresponde al período 2025-2026, durante el cual también fueron identificados 13 chinos que ingresaron irregularmente al territorio dominicano a través de la frontera.

La detención de estas personas se realiza mediante las labores de inteligencia migratoria, que incluyen la verificación de identidad y antecedentes de quienes son considerados sospechosos. Estas investigaciones se llevan a cabo principalmente en los Centros de Procesamiento Migratorio.

Como parte del procedimiento, Migración abre un expediente individual que recoge los datos biométricos y documentales de cada detenido, así como una revisión física y una evaluación médica básica. También registra características como tatuajes y cicatrices, que pueden ayudar a establecer posibles vínculos con grupos delictivos.

Para completar las verificaciones, la institución consulta informaciones de los organismos de seguridad dominicanos y haitianos, además de las alertas de organizaciones internacionales en las que participa República Dominicana.

Estos registros permiten identificar a personas reclamadas por la justicia de otros países o con expedientes delictivos.

Controles por Navidad

De cara al período navideño, la Dirección General de Migración anunció medidas para reforzar la vigilancia en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres.

El director general de la institución, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, explicó que el operativo involucra a los inspectores de Migración, los agentes migratorios y el personal de Inteligencia Migratoria, además de los equipos de los distintos departamentos encargados del control de entrada y salida de personas.

Lee Ballester señaló que los puntos de control se mantienen en alerta para prevenir el ingreso de dominicanos y extranjeros con antecedentes judiciales, prófugos de la justicia o sospechosos de tener vínculos con bandas criminales y organizaciones ilícitas internacionales.

La vigilancia también busca detectar a personas que hayan escapado de centros penitenciarios haitianos, según indicó el funcionario.