$!Nacionalistas advierten no dejarán que haitianos protesten frente al Palacio Nacional

Representantes de movimientos nacionalistas se presentaron este lunes a la Plaza Patriota Presidente Profesor Juan Bosch, frente al Palacio Nacional, antes de que llegaran al lugar organizaciones que se manifestarían en contra de las medidas migratorias aplicadas por Luis Abinader en el mismo lugar.

Los nacionalistas advierten que no permitirán que los haitianos protesten frente a la casa del Gobierno dominicana ya que, según ellos, no tienen ese derecho. La manifestación estaba prevista para las 10 de la mañana.

“Si los haitianos no protestan en Haití, no tienen por qué venir a protestar a la República Dominicana. Hoy no puede pisar un haitiano aquí”, afirmó Manny Solano, identificado como presidente del movimiento “No tenemos miedo”. Dijo que su advertencia era una declaración de guerra.