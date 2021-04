$!Navalny demanda a prisión por negarle el Corán

El líder opositor ruso Alexei Navalny demandó a la cárcel donde está confinado por negarle acceso al Corán, que deseaba estudiar durante su tiempo en prisión.

Navalny lleva dos semanas en huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades penitenciarias de permitir que su médico le examine al sufrir de dolores de espalda y en las piernas. Pero el martes, en un mensaje por Instagram, afirmó que su primera demanda contra la instalación responde a la falta de acceso al libro sagrado de los musulmanes.

“Lo que ocurre es que no me están dando mi Corán y eso me tiene furioso”, escribió Navalny, añadiendo que “el estudio profundo” del Corán era uno de sus objetivos “de autosuperación” durante su encarcelamiento. Se quejó que no le han dado ni los libros que él mismo trajo ni los que ha pedido, porque las autoridades los “inspeccionan para ver que no sean extremistas”, un proceso que según los responsables del penal, lleva tres meses.