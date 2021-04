$!Negocio que vendía bebida Monday's en Los Frailes II está vacío y en remodelación

The Shark Bolus Drinks, el negocio donde era vendida la bebida Monday’s en el sector Los Frailes II, se encuentra vacío y en remodelación. El local operaba en la zona, pero habitantes del sector dijeron que hace tiempo que dejó de funcionar y su dueño, identificado sólo como Eugenio DK, se mudó.

El pasado martes, la bebida Monday’s fue señalada por el Ministerio de Salud Pública como causa de las intoxicaciones por ingesta de alcohol adulterado que se registran en el país. Más de 30 personas han muerto por esta causa durante la semana pasada y el número sigue en aumento.

Habitantes de Los Frailes II dijeron que mucha gente llegó a consumir la bebida, pero que ninguno salió afectado de ninguna manera. Leidy de la Rosa, que vive en el sector desde hace 30 años y conocía a Eugenio DK, cuenta que mucha gente, principalmente jóvenes, la compraban.

“Ahí vienen motores, mucha gente joven, él mismo se lo toma y su familia y esos muchachos que paran ahí. Ahora eso está vacío, pero eso siempre para lleno de muchachos y amistades de él”, dijo de la Rosa.

Agregó que, según sabe, no ha habido problemas en Los Frailes II vinculados a la bebida. También dijo que no sabía que el negocio se había mudado y especuló que pudo haber sido por culpa de la controversia.

Johan Martínez también es del sector y consumió varias veces la bebida, incluso de manera reciente, y dijo que nunca experimentó ninguna reacción negativa a raíz de ello.

“Cuando él empezó con eso mucha gente la tomaron y por aquí, que yo sepa, no le ha causado daño a nadie... yo no meto la mano al fuego por nadie, pero la de él no me hizo daño”, afirmó Martínez.

Marina Tapia opera una joyería cerca de donde se encontraba The Shark Bolus Drinks y reitera que no ha tenido noticias de nada raro vinculado al negocio. En cambio, había escuchado de los casos de intoxicación reportados en el sector Brisas del Este.

“Yo leí eso y fue como por Brisas del Este que pasó eso, para allá arriba, y digo yo: Qué raro si él vive por aquí y yo no he escuchado nada de eso, ¿por qué para allá arriba?”, dijo Tapia.

En el programa Alerta Los Frailes TV Show, Eugenio DK negó que Monday’s fuera una bebida adulterada y alegó que se busca sabotear el producto y dañar a alguien identificado como Pachuco, debido al éxito reciente que ha tenido.

También señaló un video donde se ve un joven recogiendo los envases de la bebida y dice que es “para hacer una bebida de eso mismo” en Brisas del Este.

En Bonao, se entregó a las autoridades Néstor Reyes, conocido como Memo el Pájaro, acusado de la muerte de dos mujeres a quienes les vendió la bebida Monday’s.