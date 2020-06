$!Niño de siete años vence al coronavirus y otras buenas noticias

“En el 2020 la primavera no tuvo colorido. La vida se detuvo, pero al final... Nuestros corazones aprendieron a latir al unísono”. Con estas sabias y precisas palabras del cantautor Mariano Lantigua estrenó la canción “No estás solo”, una composición de amor por la buena música y de esperanza en el porvenir de la agrupación Aljadaqui en compañía de una decena de importantes músicos y artistas de Latinoamérica y España.

Uso extendido de mascarillas reduciría el índice de reproducción del COVID-19

El uso extendido de mascarillas faciales en lugares públicos podría reducir el número de reproducción del coronavirus (R) y evitar nuevos brotes de la enfermedad, según un estudio divulgado este miércoles por las universidades británicas de Cambridge y Greenwich.

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por expertos de esos centros académicos, si la población utilizara máscarillas se lograría mantener el número R por debajo del 1.0 y se evitarían nuevas oleadas, combinando esa medida con los confinamientos.

Sus hallazgos, divulgados en la publicación ‘Proceedings of the Royal Society’, desvelan que aplicar tan solo medidas de aislamiento no van a detener una posible reaparición del COVID-19