Niños y adolescentes son traficados en yola desde República Dominicana

República Dominicana no escapa al fenómeno de niños migrantes y, en tal sentido, es necesario hacer un trabajo de concienciación con las autoridades que están a cargo, considera la gerente regional para temas de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes de la organización Save the Children.

Vania Archibold Tuner, explicó que al igual que en otros países de la región, las redes de tráfico ilícito de migrantes utilizan embarcaciones tipo yola para transportar a niños, niñas, adolescentes (NNA) y adultos hacia alguno de los países en donde también operan otras redes.

“Se han encontrado niños y niñas no solamente dominicanos sino haitianos, venezolanos que pasan por República Dominicana. Y sí, migran niños y niñas no tanto de manera no acompañada, en el caso de República Dominicana viajan con sus familias, pero eso no es óbice para que enfrenten los peligros propios de la ruta migratoria”, explicó Archibold en una entrevista para Diario Libre.

La funcionaria, habló previo a presentar en un hotel de la capital la campaña “hagamos que se vea”, la cual tiene por finalidad concienciar a la población, pero sobre todo a los NNA, así como a hombres y mujeres jóvenes sobre los peligros del migrar en situaciones inseguras, sobre todo, a través de redes de tráfico ilícito de migrantes.

Vania Archibold, quien estuvo acompañada de Kirsys Núñez, coordinadora de proyectos en el país, destacó que la campaña se implementa en el marco del proyecto “hacia una sociedad unida contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes” que la organización ejecuta a nivel regional con la cofinanciación de la Unión Europea.

Destacó además que desde octubre 2018 hasta marzo 2019 en la frontera de Estados Unidos se han reportado 300 mil niños y niñas llegando, los cuales han sido devueltos a sus países de origen, en tanto que Núñez describió que si bien es cierto que es un fenómeno que se da en el país, las autoridades no tienen estadísticas o bases de datos segregadas enfocadas en ese punto.