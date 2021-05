$!“No hay nada decidido sobre la reforma

Diez meses después de ganar las elecciones, la vicepresidenta Raquel Peña sabe bien lo que es estar en la primera línea de la política. Y del poder. Al frente del Gabinete de Salud, tomó las riendas del problema más acuciante de la gestión del nuevo equipo de gobierno: la pandemia de COVID-19. El Plan de vacunación fluye, las negociaciones para conseguir más lotes de vacuna no tienen hora y a pesar de la presión, la vicepresidenta Peña mantiene un optimismo y una calma que, quienes la conocen, dicen que es sello de su personalidad.

—¿Cómo se siente en el mundo de la política, es lo que esperaba?

La política nunca ha sido ajena para nosotros porque desde muy pequeña pudimos compartir con grandes pensadores y políticos dominicanos que visitaban mi casa paterna. Eso nos nutría a nosotros mucho, me la pasaba escuchándolos y siempre de una manera indirecta mi papá, como empresario, apoyaba a políticos muy buenos tratando de garantizar la permanencia y que fuera más robusta la democracia en nuestro país.

—Alarma la subida de los precios de los alimentos, ¿esta situación hace que el Gobierno se replantee la reforma fiscal?

El alza de los precios es una situación que no nos atañe a nosotros solamente. Es producto de esta terrible pandemia que ha afectado al mundo entero. Por supuesto, nosotros hemos ido tomando una serie de medidas, fomentando la producción nacional, la industrialización, de manera que se garantice que los dominicanos y todos los que habitamos aquí, puedan contar con los productos básicos a un precio que vaya acorde con el bolsillo de cada uno. Lo de la reforma fiscal... eso no tiene relación directa con que nosotros tengamos que tomar una decisión por el aumento de los precios. Hay una serie de técnicos que están trabajando en ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en caso de que así se decidiera... que todavía no está decidido.

—¿Hay compromiso con organismos reguladores o internacionales?

Lo principal es el manejo interno y todos los funcionarios que manejan la política fiscal y la economía a nivel nacional, velan por que se garantice primero lo que conviene para República Dominicana. Luego de esto llegaremos siempre a una negociación favorable para el país.

—Hay estallidos sociales en Colombia, Chile, por este tipo de reformas, ¿es algo que el Gobierno está mirando ?

Lo que está sucediendo en otros países es siempre bueno verlo, pero las políticas económicas internas las ajustamos a la realidad nuestra y a la necesidad de nuestro país en el contexto que estamos viviendo. República Dominicana tiene una cantidad de recursos que bien administrados, como lo están siendo por el presidente Luis Abinader, y va a salir hacia adelante sin ningún tipo de problema mayor.

—¿Cuál es su posición sobre las tres causales?

El presidente está de acuerdo con un referéndum y yo también porque nuestra posición no puede influenciar a que se tome una decisión con un tema tan delicado. Insisto en que falta mucho que discutir entre las instituciones que tienen que ver para garantizar una posición u otra. Además sostengo que se habla solamente de las tres causales y esa es una pata de un gran problema social. Tenemos que enfatizar desde las escuelas para garantizar que se eduque para que cada niño y cada niña tenga cada día más respeto por sí mismo. Seguir formando para que esos grupos de adolescentes puedan disminuir la cantidad de embarazos. Soy provida y siempre lo he dicho. Sin embargo, estoy abierta a una mesa de pensamiento y de discusión de manera tal que lo que sea mejor para las embarazadas, eso lo vamos a aprobar. Me gustaría sentar en una mesa de discusión a especialistas de los diferentes factores que inciden en este tema porque podemos lograr grandes avances y quién sabe, con cuáles de esas causales pues nosotros pudiéramos estar de acuerdo. Pero luego de que se demuestre realmente qué es lo mejor para nuestra población.