$!No soy ningún delincuente, la carta que La Soga escribió en 2011

A continuación el texto de la carta

A los periodistas José Gutiérrez o Esteban Rosario, les informo, ya que ustedes son mis amigos, que yo he sido un policía honrado fiel y sincero a mi patria y a mi Policía y hoy en día estoy pasando por esta situación porque ya en años atrás antes de trasladarme hacia Mao me habían amenazado y los mismos superiores míos me habían comunicado que en la Fiscalía me estaban preparando una trampa para condenarme a 20 ó 30 años de prisión y por esa razón es que yo no me he entregado, por todas las cosas que dicen y por el temor que sé que me van a matar en la cárcel.

Cuando yo decida comunicarme con mi familia o con alguien que entienda mi problema y todos mis compañeros policías que nunca esperen de mí ninguna actuación criminal, porque son mis compañeros por casi 20 años y nunca actuaré en contra de ellos porque no soy ningún delincuente y por eso le estoy enviando mis pertenencias policiales, les envío el chaleco, la insignia, la esposa y mi arma de reglamento que es una Glock 9 milímetros y dos cargadores de 30 tiros que eran propiedades mía, esta pistola Glock es la que dicen que es ametralladora.

Y a mi querido amigo el jefe de la policía Polanco Gómez, él sabe que yo no mancho mi nombre con cosas así, él sabe que mis problemas vienen por el bien de la Policía y de la sociedad, yo no ando con grupo ni con nadie, y a mi querido país, especialmente la sociedad de Santiago, y a todos mis amigos, que no se desesperen, que tarde o temprano saldrá a flote la verdad. Adiós.

Atentamente

Fernando de los Santos

"La Soga"