Hay dos auditorías en marcha

La máxima autoridade aduanera aseguró que se toma en serio el combate a la corrupción dentro del Estado y que se están tomando acciones para lograrlo.

Informó que hay dos auditorías en marcha, una de la Cámara de Cuentas y otra de la Contraloría, que están en la Dirección General de Aduanas “auditando todos los procesos de los años anteriores” a su gestión.

“Parte del papel que nosotros tenemos que hacer es no hacer anuncios ni insultar a nadie ni criticar al que estaba en una posición y ahora no lo está. No. No es ser sensacionalista, es ocuparnos, y créanme que nos estamos ocupando de que todo caiga donde tiene que caer”, manifestó Sanz Lovatón durante el Diálogo Libre.

Agregó que lo que ha hecho el presidente Luis Abinader de designar funcionarios garantes de la justicia y de la supervisión sobre el aparato estatal sin ataduras políticas es “un hito”.

“Lo que hemos hecho en el Gobierno dominicano pasará a la historia como un antes y un después en la lucha contra la corrupción. El haber designado un Ministerio Público sin ninguna atadura política es un hito que no se había producido nunca en la historia de la República Dominicana”, señaló Sanz Lovatón para luego agregar que desde 1844 todos los procuradores habían sido personas allegadas a los presidentes dominicanos.

El director general de Aduanas destacó que, sobre el tema de la corrupción, se quiere retirar del Gobierno “con la misma tranquilidad emocional con la que entré”.