$!Nuevo presidente de la DNCD tiene basta experiencia militar

Cursos

De acuerdo a su hoja de vida, además de hablar inglés y español ha realizado diversos cursos en los que se destacan: Operador de Lanchas Patrulleras, realizado en Panamá; curso de Entrevistas y Técnicas de Interrogatorios; Entrenamientos de Seguridad de Personas de Alto Perfil; Operaciones Encubiertas; Análisis de Inteligencia Contra Narcóticos; curso Básico de Inteligencia (DNI); counternarcotics Intelligence Anlysis, Washington D.C.

También está el curso de Enfrentamientos generales al tráfico de drogas; Advanced Project X, Washington D.C.; Anti-Corrution Cover Action Course, Washington D.C; curso Superior de Inteligencia y Seguridad Nacional, República China (Taiwan); International Terrorism Course, Washington D.C.; Financial Information Collection & Analysis (Fica-N/T), Washington D.C.; Curso Preparatorio de Estado Mayor Naval (Egesn); American Language Course (Defense Language Institute), Washington D.C.; Joint Professional Military Education Phase II y Joint Forces Staff College, Norlfok Virginia.