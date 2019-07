$!Nuevos elementos salen a relucir en caso atentado de que fue víctima David Ortiz

Alberto Rodríguez Mota y Julio César De La Hoz deberán cumplir la medida en la cárcel de Monte Plata. El abogado Erigne Sepúlveda, defensa técnica de Alberto Rodríguez Mota, indicó que su cliente no tiene nada que ver con el caso.

El magistrado declaró el caso complejo y ordenó que Gómez Vásquez, a quien se le imputa ser el autor intelectual del atentado al ex pelotero David Ortiz, cumpla prisión en la cárcel de Najayo.

Desde que hirieron de gravedad al expelotero David Ortiz, el pasado 9 de junio en un bar del ensanche Ozama, nuevos datos salen a relucir y más personas quedan involucradas.

“Esto apenas comienza, una investigación criminal, para nosotros, los actores que trabajamos en investigación, comienza con el conocimiento de un hecho y termina con la obtención de una sentencia por ese hecho”, dijo el coronel Frank Feliz Durán, vocero de la Policía Nacional.

Los nuevos elementos que salen a flote respecto al intento de asesinato a Sixto David Fernández, el objetivo, son: el precio por el “trabajo” que fue de US$ 30,000 y no de US$ 400 como se informó al inicia de las investigaciones, que hay tres personas más involucradas, entre ellas, Junior Julio César La Hoz Vargas, alias Yayo, quien es la persona que habría contactado a Alberto Rodríguez Mota, a petición de Víctor Hugo Gómez Vásquez, para realizar un “trabajo”.

Los demás que se mencionan y que la Policía promete investigar, son una supuesta novia de Carlos Nike, y una persona que José Eduardo Ciprián (Chuki) había mandado para que Víctor Hugo les entregara US$ 5,000, a cada uno, como parte del pago por un servicio fallido.

Otros datos novedosos son que los domingos 26 de mayo y 2 de junio, antes de cometer el hecho, los autores intelectuales visitaron el Dial Bar & Lounge para confirmar que Sixto David Fernández era un asiduo visitante del lugar y que Víctor Hugo llegó al país, por La Romana, vía mar, desde Puerto Rico, adonde viajó después del problema que estuvo en los Estados Unidos, por un asunto de drogas.

Durante una rueda de prensa, Feliz Durán informó sobre lo que dijeron en el interrogatorio los apresados Rodríguez Mota, Gómez Vásquez y La Hoz Vargas (Yayo), señalados por las autoridades como los autores intelectuales y coordinadores del alegado asesinato contra Fernández, del que fue víctima el exjugador de Grandes Ligas.

Rodríguez Mota habría dicho a los investigadores que conoce a Víctor Hugo desde hace nueve años cuando guardaba prisión en la cárcel de La Victoria, mientras que a Yayo lo conoce desde la infancia.

También, que tres semanas antes del hecho fue contactado por Yayo, quien le habría manifestado que Víctor Hugo quería reunirse con él para realizar un trabajo.

Este (Yayo) contó que al día siguiente se reunió en la avenida San Vicente de Paúl, próximo al hotel El Diamante, con estas dos personas, para coordinar el trabajo que Víctor quería que se realizara.

Una vez allí, Víctor Hugo le preguntó a Yayo que si él tenía contacto con Carlos Nike y José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuki), quienes guardaban prisión en la cárcel del 15 de Azua, a quienes contactó para que le “dieran p’bajo” a Fernández.

De ahí, contactan a Carlos Nike, le hace la propuesta del “trabajo” y éste le dice que lo hacía por US$ 30,000, a lo que Víctor le habría respondido que era mucho dinero, que le ofreció US$ 25,000, pero finalmente cerraron el negocio en los US$ 30,000.

“Es ahí cuando Víctor le entrega una foto de Sixto David y le da la información de que él frecuenta todos los domingo el Dial Bar & Lounge, termina esa reunión, que él dijo fue un jueves o un viernes, y que el domingo siguiente, 26 de mayo, hace la primera ubicación en Dial Bar & Lounge y, primero, identifica a Sixto, a través de la foto que Víctor le había entregado y confirma que Sixto en un habitúe de ese sitio y que siempre se sienta en las mesas que dan hacia afuera”, cuenta el vocero de la Policía, como parte del interrogatorio.

El miércoles 5 de junio Chuky y Carlos Nike se comunican con Yayo y le piden que se ponga en contacto con Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno , alias Hueso, ya que éste había hecho la localización de la casa de Sixto y del vehículo y querían que él le confirmara si ese era el vehículo, la persona y el lugar donde vivía, lo cual le confirmó.

Entonces, es cuando deciden ejecutar su trabajo en bar el domingo próximo (9 de junio), dice el interrogatorio, según el vocero policial.

Una vez apresado Víctor Hugo habría manifestado que le había comunicado a Yayo que tenía inconvenientes con Sixto y que no se quería dejar ver de él, porque éste una vez, lo había tirado para el medio y como tiene una situación en los Estados Unidos no quiere dejarse ver porque teme que lo eche “p’lante” de nuevo o que informe de que él se encuentra en el país.

Víctor Hugo dijo en sus declaraciones que entendía que por ese comentario Yayo se toma la ligeresa de mandarle a darle, sin su permiso, a Sixto. Sin embargo, la Policía informó que Víctor Hugo fue quien pagó los US$ 10,000 más RD$ 10,000 para los gastos de operaciones.

Según Rodríguez Mota, citado por Feliz Durán, la noche de los hechos se comunica con Carlos Nike y le dice que habían cometido un disparate y que posterior a esa noche este último le llama para que le pague y que Rodríguez Mota le respondió que no tenía que pagarles porque le dieron a la persona que no era, entonces, éste le dice que el grupo tiene retenido a Hueso, y que si no le pagaban le iban a matar.

De todo este grupo solo nos queda por apresar a Luis Alfredo Rivas, alias el Cirujano, a quien le hacen un llamado a que se entregue porque las unidades de la Policía Nacional tratan de apresar y someterlo a la acción de la justicia, para que pague por los hechos que se les imputa.