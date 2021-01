$!Nuevos horarios del Metro y el Teleférico de Santo Domingo a partir del miércoles 27 de enero

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informa a la ciudadanía, que debido a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo, contempladas en el decreto 37-21, se extiende el horario operativo en el servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico, a partir del miércoles 27 de enero del 2021.

El nuevo horario, de acuerdo con la información de la Opret, indica que recibirán pasajeros hasta una hora antes del cierre del libre tránsito.

Por esta razón el Metro de Santo Domingo recibirá pasajeros de lunes a viernes en horario lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados y domingos de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

En tanto que el Teleférico recibirá pasajeros de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.; los sábados de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El decreto establece el toque de queda en e l territorio nacional de lunes a viernes desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. y los sábados y domingos desde las 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

La decisión se toma debido a que "el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos", indica la Opret en un comunicado.

Además, dispone una gracia de libre circulación de tres horas adicionales todos los días, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias.

En consecuencia, habrá libre tránsito de lunes a viernes hasta las 10:00 p.m. y los sábados y domingos hasta las 8:00 p.m.

Además señala que las entidades públicas que prestan servicios de transporte público, tales como la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) ofrecen sus servicios durante el horario de la gracia de libre circulación.