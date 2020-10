$!Nunavut, el territorio de Norteamérica que no registra casos de COVID-19

El territorio de Nunavut es una demarcación que no posee contagios por coronavirus, según datos oficiales.

Este territorio escasamente poblado y ubicado en la parte norte de Canadá tomó medidas estrictas para evitar la entrada de virus llegando a prohibir el acceso de quienes no residían allí, informó The New York Post.

Los habitantes que se encontraban fuera de la demarcación fueron sometidos por las autoridades a un aislamiento estricto bajo vigilancia de agentes de seguridad.

El director de Salud Pública de Nunavut, Michael Patterson, manifestó que se impusieron medidas drásticas para evitar infecciones por COVID-19 debido que la población es potencialmente vulnerable, según indicó la BBC.

Una ventaja de Nunavut es que solo se puede llegar a esa localidad por transporte aéreo, por lo cual fue más sencillo controlar el acceso.

No obstante, el pasado mes de septiembre hubo un brote del virus en trabajadores de una mina situada a unas 100 millas del Círculo Polar Ártico, pero estos casos se registraron en las jurisdicciones de origen, por lo tanto la cifra de contagios en Nunavut es cero.